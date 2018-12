El muro fronterizo con México le podría costar a EEUU su programa ártico

Según el plan del presupuesto, Estados Unidos iba a destinar 750 millones de dólares para la construcción de un nuevo rompehielos para su Ejército. No obstante, la iniciativa fue rechazada por varios legisladores.

Puesto que el dinero del presupuesto se destinaría a otros fines, Washington no será capaz de aumentar su presencia en el Ártico, constata Bernal.

Mientras que la capa de nieve se siga reduciendo, la zona ártica será provechosa desde el punto de la explotación y del descubrimiento de nuevas rutas marítimas. Actualmente, Rusia dispone de 40 rompehielos, y EEUU tiene solo dos, uno de los cuales llegó al fin de su vida útil hace 12 años.

A este respecto, varios políticos y altos rangos militares advertían que si Estados Unidos no se encargaba del programa ártico, iba a quedarse sin influencia en la región.

No obstante, el mandatario estadounidense no dio prioridad al proyecto ártico, así que este no recibió la financiación necesaria. No obstante, Trump optó por apoyar al proyecto de la ley que asigna 5.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, concluye Bernal.

Los expertos estiman que los hielos del Ártico contienen unos 10.000 millones de toneladas de petróleo (unos 83.000 millones de barriles) y unos 1.550 billones de metros cúbicos de gas natural.

Además de los hidrocarburos, el Ártico es rico en platino y metales de tierras raras, minerales de cobre-níquel, tántalo, niobio, oro y diamantes. Se subraya que la información de diferentes partes de la plataforma ártica es extremadamente desigual, por lo que podrían descubrirse docenas de nuevos yacimientos de minerales sólidos.

