"EEUU no está listo para dar garantías de seguridad a Corea del Norte"

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU no está listo para brindar garantías de seguridad a Corea del Norte, pero sin ese paso resulta imposible empezar el proceso de desnuclearización de Pyongyang, reveló a Sputnik una fuente en la Cancillería rusa.

Horas antes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que mantendrá vigentes las sanciones contra Pyongyang hasta que se alcance una total desnuclearización de la península de Corea.

"Mientras Corea de Norte no reciba las garantías de seguridad, no se puede contar con un desarme real de Pyongyang, pero EEUU, por lo visto, no está listo para brindar esas garantías", dijo el interlocutor de la agencia.

Trump declaró también en su discurso que agradece al líder norcoreano, Kim Jong-un, su valentía y "por lo que hace".

En junio, Trump y Kim tuvieron una cumbre en Singapur durante la cual el líder norcoreano expresó el compromiso de su país de abandonar su programa de armas nucleares, mientras que EEUU se comprometió a brindar garantías de seguridad y congelar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.