"Trump, como niño mimado, busca consolidar la posición de EEUU dentro de la OMC"

Donald Trump no excluyó la posibilidad de que EEUU abandonara la Organización Mundial de Comercio en un futuro cercano. Los expertos turcos comentaron a Sputnik su opinión sobre las declaraciones del mandatario estadounidense y analizaron las posibles consecuencias de este paso.

El analista turco Enver Erkan, de la empresa GSM Menkul Kiymetler, considera que Trump se comporta como "un niño mimado, dado que ha tomado una postura firme respecto a este organismo". Según el interlocutor de Sputnik, el mandatario estadounidense lo hace para consolidar sus propias posiciones.

"Es evidente que Trump no está contento con las acciones de la OMC, que sigue formando parte del orden mundial que fue establecido por EEUU tras el fin de la Guerra Fría. Trump puede pensar que la Organización Mundial de Comercio no defiende los intereses de EEUU y que otros Estados quieren infligirle daño al país norteamericano a través de esta entidad", aseguró Erkan.

Esta es la razón por la que Trump ha dado una serie de pasos drásticos que condujeron a la aparición de discrepancias en el ámbito comercial con casi todos los jugadores mundiales.

"Es evidente que si EEUU continúa amenazando con abandonar la OMC, esta jugada no conllevará a nada bueno, sino que afectará el comercio mundial", destacó.

No obstante, Erkan opina que las declaraciones de Trump no tienen que tomarse en serio, ya que no es la primera vez que el mandatario estadounidense habla de la posibilidad de abandonar la organización.

"Él no puede tomar por sí solo este tipo de decisiones. Si el asunto llega a una discusión real, necesitará la aprobación del Congreso. En este caso, estoy seguro de que nadie apoyará esta iniciativa, ni siguiera los republicanos", señaló.

© Sputnik / Mijail Voskresenski Trump se prepara para 'hacer saltar por los aires' la OMC

El analista considera que Trump no está contento con el actual balance comercial que se ha establecido en el mundo. Las primeras señales de su descontento aparecieron tras su investidura como presidente de EEUU, cuando retiró a EEUU de varios acuerdos comerciales que habían sido firmados y pasó a sellar acuerdos bilaterales.

"Los debates alrededor del futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la firma por parte de EEUU de acuerdos bilaterales con México son el ejemplo tal vez más reciente. Es más probable que próximamente Trump declare la introducción de un nuevo paquete de medidas restrictivas por un valor de 300.000 millones de dólares. Este paso no solo contribuirá a la reducción de la producción en la industria manufacturera de EEUU, sino que afectará las economías de los países asiáticos en desarrollo", destacó.

A su vez, el columnista político Cetin Unsalan considera que con sus amenazas Trump quisó presionar a la OMC.

"Pienso que Trump, en este caso, buscaba tan solo presionar a la OMC. Es poco probable que la Administración Trump se atreva a emprender este paso que haría que EEUU se quede marginado del existente sistema comercial. Es posible que con sus declaraciones trataba de someter al ente internacional a los intereses de EEUU", apuntó.

