Vargas Llosa: "China y Rusia ocupan las posiciones que EEUU abandona"

El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura, compartió con los lectores de su columna en El País sus impresiones acerca del nuevo libro del periodista Michael Wolff, 'Fire and Fury', dedicado a los secretos mejor guardados de la Casa Blanca.

Vargas Llosa declaró que, según el libro, la nueva administración "estaría compuesta de politicastros ignaros e intrigantes, que se ayuntan o enemistan y apuñalan en una lucha frenética por ganar posiciones o defender las que ya tienen gracias al dios supremo, Donald Trump".

© REUTERS/ Shannon Stapleton La estabilidad emocional de Trump, a debate

El prestigioso escritor calificó al mandatario estadounidense de "personaje que, por lo visto, no ha leído un solo libro en su vida". Asimismo, subrayó que la cultura del mandatario de EEUU proviene "exclusivamente de la televisión". Según el autor del artículo, esta fue la razón por la que lo primero que hizo Trump al ocupar la Casa Blanca fue "exigir que colocaran tres enormes pantallas de plasma en su dormitorio, donde duerme solo".

"Aunque creo que la descripción que hace Michael Wolff es exagerada y caricatural y leer su libro una pérdida de tiempo, por desgracia también hay algo de todo aquello en la presidencia de Trump. Es probable que jamás en su historia Estados Unidos se haya empobrecido política e intelectualmente tanto como durante esta Administración", afirmó Vargas Llosa.

Como resultado, China y Rusia "ocupan las posiciones que Estados Unidos abandona, adquiriendo una influencia política y económica creciente, y acaso imparable, en todo el tercer mundo y en algunos países del este de Europa", concluyó el Nobel de Literatura.

El libro del escritor y columnista estadounidense Michael Wolff 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump) apareció en las librerías de EEUU y Europa el 5 de enero. La obra refleja una caótica Casa Blanca, un presidente que no estaba preparado para ganar las presidenciales de 2016 y unos asesores que desdeñan las habilidades de Trump. Para llevar a cabo su labor, Wolff tuvo acceso sin precedentes a distintas fuentes del Gobierno, especialmente al que fuera estratega jefe de Trump, Steve Bannon, ahora caído en desgracia. En total, entrevistó a más de 200 personas del círculo interno y externo del mandatario estadounidense.