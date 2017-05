Nuevos vídeos comprometen a funcionarios de una cárcel de EEUU

El detenido "es reducido por seis guardias y con gas pimienta, llevado a una enfermería de la cárcel por menos de un minuto, limpiado y regresado a su celda; durante el vídeo de nueve minutos y medio, Sabbie afirma en al menos 19 ocasiones que no puede respirar, y pide agua", detalla la cadena en su página web, donde difunde las imágenes.

Los familiares de Sabbie presentaron el 24 de mayo una denuncia en una corte federal contra al menos 12 funcionarios y enfermeros del recinto, el Centro de Justicia Bi-estatal de Bowie County, en la frontera de Arkansas con Texas.

"Claramente, hay personal no capacitado que abusa de su poder y que ignora las súplicas de alguien por ayuda, así como sus declaraciones de que no podía respirar", dijo al periódico The New York Times el abogado de la familia del fallecido, Erik Heipt.

Sabbie fue arrestado y enviado a la cárcel el 19 julio de 2015, acusado de haber amenazado verbalmente a su esposa en una discusión.

Pronto comenzó a manifestar problemas al corazón, alta presión sanguínea y asma, todo lo cual habría sido ignorado por los funcionarios del recinto, según se lee en la denuncia presentada por la familia.

El 20 de julio de 2016, Sabbie fue examinado debido a problemas respiratorios y al día siguiente acudió nuevamente a la enfermería tras un desmayo.

Ese mismo día debió comparecer ante la justicia, pero en el momento en que volvió a su celda comenzó un altercado con un grupo de guardias.

Cuando era reducido, afirmó por lo menos 19 veces que no podía respirar, lo que fue ignorado por los guardias, según se aprecia en vídeos presentados como prueba por los abogados de su familia.

Al día siguiente, Sabbie apareció muerto.

