¿Por qué México no recibirá a tiempo las vacunas de Pfizer y qué tiene ver la UE?

Se ha confirmado que las segundas dosis de la vacuna Pfizer no llegarán a México en el plazo inicialmente previsto de 21 días. Ahora, los destinatarios originales de estas dosis tendrán que esperar más tiempo para recibirlas. Sin embargo, este retraso no se debe al pobre funcionamiento de la empresa farmacéutica.

Pfizer confirmó que México no podrá contar con las dosis de vacunas el 8 ni el 10 de febrero, como estaba previsto antes, y le explicó al subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que las demoras en el calendario de suministro de vacunas no se deben a la voluntad de Pfizer, sino a las nuevas regulaciones de la UE respecto a las exportaciones de estos medicamentos.

"(El retraso) no es por voluntad de Pfizer y no es por desairar la petición que ha hecho el presidente López Obrador. Sencillamente es que las nuevas disposiciones de regulación comercial de la Unión Europea le impiden a Pfizer tener esa libertad de decisión", explicó el funcionario, citado por el portal El Financiero.

Hasta el 5 de febrero, 618.613 personas fueron vacunadas con la primera dosis y solo 64.424 recibieron la segunda, por lo que la demora en el suministro de vacunas afectará a más de 530.958 ciudadanos, que no podrán inmunizarse hasta el 16 o 17 de febrero, enfatizó el subsecretario mexicano.

El presidente de México, López Obrador, anunció el 29 de enero que, tras haber llamado al primer ejecutivo de Pfizer, nuevas dosis podrían llegar anticipadamente, el 8 o 10 de febrero. Pero ahora se espera que las vacunas se suministren el día 15. "No tendremos embarque anticipado ni el 8 ni el 10, de modo que llegará el 15 de febrero", detalló López-Gatell.

En su mayoría, los médicos que atienden a los pacientes con el COVID-19 en los hospitales recibirán estas dosis hasta el día 35 después de su primera inmunización, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el plazo máximo de aplicación de la segunda dosis sea de hasta 42 días para garantizar la eficacia de la vacuna. Así que lo más probable es que la efectividad del medicamento no se verá afectada por el retraso.

Anteriormente, la UE decretó que las farmacéuticas, como Pfizer, AstraZeneca, que tienen fábricas de producción en la zona comunitaria, deben solicitar autorización antes de exportar sus medicamentos, entre ellos las vacunas contra el coronavirus. "Eso ha reducido la capacidad de las propias compañías de hacer algunas modificaciones a sus calendarios de entrega, quizá en favor de algunas naciones", aseguró el subsecretario.

La parte mexicana recibió la respuesta oficial de la empresa Pfizer sobre la reanudación del suministro de vacunas , confirmó López-Gatell. La farmacéutica explicó que no llegarán hasta el 15 de febrero. "Nos comunicó que no está en posibilidades de anticiparnos. Ya es [la respuesta] oficial, no será posible", aseveró el funcionario, citado por el medio local El Sol de México.

Al mismo tiempo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, escribió en su cuenta de Twitter que el fabricante de la vacuna china CansinoBio solicitó ante la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario la autorización de uso de emergencia de su vacuna, aplicada con éxito a 14.425 voluntarios en México desde octubre de 2020. A su vez, López-Gatell anunció que las vacunas Spuknik V y AstraZeneca podrían llegar al país en la semana del 8 de febrero.