Paraguay promulga leyes de uso obligatorio de tapabocas y acceso a vacunas СOVID-19

"Acabamos de firmar la promulgación de la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas, que fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y tuvo un trato privilegiado en ambas cámaras. Quiero agradecer a los senadores y a los diputados que nos permiten tener una nueva herramienta para enfrenar este desafío", señaló en conferencia de prensa el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en Palacio de Gobierno, informó la estatal Agencia de Información Paraguaya.

El documento establece, entre otros puntos, el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas mayores de 10 años en todos los lugares cerrados, sean estos públicos o privados, al igual que en el transporte público, ya sean marítimos, terrestres y fluviales.

El mandatario ratificó que la normativa busca proteger a la población, así como desarrollar sus actividades con relativa normalidad.

"Mi caso particular puede ser considerado como un ejemplo, no he parado de trabajar, estuve expuesto ante diferentes personas en todas las giras que venimos haciendo para las inauguraciones de obras, de hecho, gran parte de mi equipo de trabajo ya se contagió, así como gente cercana a mi familia, sin embargo, hasta hoy no me alcanzó el coronavirus, eso se debe a la aplicación rigurosa de las medidas sanitarias", afirmó.

Ley de vacunas

Por otro lado, el jefe de Estado también anunció la promulgación de la ley de vacunas que apunta a que la población pueda acceder a dicho sistema de protección.

"Tenemos un equipo de trabajo que está enfocado para tener acceso a las diferentes vacunas. Está conformado por el Ministerio de Salud, la Cancillería y el propio presidente de la República que está haciendo gestiones con sus colegas y otras instituciones que puedan facilitar lo antes posible el acceso a las vacunas para nuestra población", explicó.

Indicó que no darán mayores detalles sobre el proceso de negociación, alegando que una vez que tengan definidos serán socializados antes la ciudadanía, de modo a evitar "falsas expectativas".

"Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para tener cuanto antes un cronograma seguro de las vacunas", añadió.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, aseguró el lunes 21 de diciembre que su país tiene varias alternativas de financiamiento para la compra de las vacunas contra el COVID-19 y ya hay una reserva de 90 millones de dólares para la primera compra.

El ministro recordó que Paraguay forma parte del mecanismo Covax para la provisión de vacunas, pero paralelamente se realizan acciones bilaterales para obtener vacunas por otras vías.