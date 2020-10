La historia de un joven mexicano que enseña maya en TikTok para "defenderlo a muerte"

El joven mexicano Santos Tuz, originario de Oxkutzcab, Yucatán, no imaginó que subir un vídeo en el que enseña maya a Tik Tok, lo llevaría a conseguir miles de seguidores de todo el mundo ávidos de aprender una de las lenguas mexicanas más populares.

Para Tuz, las inundaciones que sucedieron en el mes de junio en el municipio donde vive le sirvieron de inspiración, pues recuerda que fue en aquella ocasión cuando las autoridades avisaron que quitarían la luz, que él decidió dedicarle más tiempo de lo habitual a Tik Tok para ver los vídeos que se podían subir a la plataforma.

"Yo ya tenía la aplicación de Tik Tok, pero como yo estudiaba en la normal —centro educativo dedicado específicamente a la formación de profesores—, no tenía el tiempo suficiente para estar en las redes sociales, y más en específico, en Tik Tok. Esa noche estuve como dos horas antes de que se fuera la electricidad y pues me puse a checar qué tipo de vídeos había, y me empecé a dar cuenta de que había, trends, bailes, lo típico en Tik Tok, entonces yo dije, ¿realmente habrá otro tipo de contenido en Tik Tok?", dice el joven yucateco.

En esa búsqueda encontró a un ciudadano británico que hacía vídeos para enseñar inglés, por lo que, fue en ese momento cuando le preguntó a una de sus hermanas, "¿qué pasa si yo enseño maya? Yo quiero enseñar maya, o sea me dio esta motivación este británico".

La primera lección con la que empezó fue una presentación sobre quién era, su lugar de origen y saludos en maya. Ese primer vídeo tuvo más de 60.000 vistas y 10.000 me gusta de seguidores de distintas partes del planeta y desde entonces ha utilizado la red social para enseñar la lengua que aprendió en casa de sus abuelos.

El tiktoker maestro en tiempos de pandemia

Santos Tuz aprendió la lengua maya en casa de sus abuelos, donde vivió su infancia, pues recuerda que su abuelita le pedía todo en maya. Desde entonces, empezó a querer el idioma de sus ancestros, y con el tiempo le surgió la idea de enseñarlo a los demás.

Actualmente, Tuz estudia el tercer semestre de la licenciatura en educación primaria en la normal, que queda a media hora de Oxkutzcab, pero lo que en realidad quiere es ser intérprete de la lengua maya para poder enseñarla a más personas.

"Estoy planeando que cuando yo acabe la licenciatura en educación primaria, voy a estudiar para salir como intérprete y traductor de la lengua maya", dice.

Sin embargo, en estos momentos en los que la pandemia de COVID-19 sigue su curso, su principal interés es ayudar a su comunidad a comunicarse con el personal de salud a través de vídeos en los que explica de forma breve la traducción de diferentes padecimientos.

"Estamos atravesando una pandemia, entonces pues obviamente esta enfermedad conlleva síntomas; si llegan los mayahablantes de los pueblitos con estos síntomas y los llegan diciendo a los doctores, a los enfermeros, en maya, gran parte de estos trabajadores del sector de salud no tienen una vocación tan apegada al idioma. Entonces, estoy abarcando poco a poco diversos aspectos en caso de esta parte, ya abarqué enfermedades en maya", explica.

De esta forma, el joven yucateco busca que no haya malentendidos entre los pobladores que hablan maya y los médicos; además, de que en sus vídeos también está integrando diversos aspectos de la vida cotidiana para hacer más práctico el uso del idioma.

"Inicié estas clases de maya, en todos los sectores me estoy enfocando, también para los oficios, he abarcado temas de oficios, cómo se dicen estos trabajos, cómo se dice esto; entonces, me centro mucho en palabras, en frases, en temas que sean funcionales en la vida cotidiana", comenta.

Para Tuz es elemental que quienes vean sus vídeos aprendan más de la lengua maya, así que utiliza sus conocimientos como docente para poner en práctica lo que él denominaque consiste en asociar la información previa con la nueva.

"Pretendo hacer un aprendizaje significativo, ¿cómo se da este aprendizaje significativo? Por medio de ejemplificaciones de la vida cotidiana, de nada nos sirve tener un aprendizaje que quede obsoleto o que solo quede para 'ah ya vi el vídeo, ya aprendí cómo se dice esto, pero nunca lo voy a usar'; entonces, se va olvidando, o tal vez lo uses en años o meses. Entonces, mi método es ejemplificar las situaciones, los temas, las frases en contextos de vida cotidiana, en cosas que tú puedas utilizar", precisa.

📹🇲🇽 El joven mexicano Santos Tuz usa TikTok para enseñar maya y también para facilitar la comunicación entre los médicos y mayahablantes durante la pandemia



Con el tiempo, Tuz quiere conjuntar sus dos pasiones, enseñar y la lengua maya, así que planea comenzar unos talleres en su casa para personas de su comunidad e incluso unos cursos virtuales dirigidos a personas de otras partes del mundo.

El joven que defiende su herencia maya

La civilización maya es una de las más importantes en la cultura mesoamericana, que abarca desde México hasta Centroamérica. Entre sus diversas particularidades, los mayas son reconocidos por tener una de las edificaciones prehispánicas más impresionantes —Chichén Itzá—, sus conocimientos en astronomía y por su mitología vertida en libros como el Popol Vuh.

"Más que nada, debemos sentirnos orgullosos de esta herencia que nos han dejado, somos muy afortunados de estar inmersos en este idioma, porque realmente es una cultura muy reconocida; entonces, hay que darle esta importancia, este interés por aprenderlo con el fin de preservarlo", dice el joven yucateco.

El maya es una deque persisten en México, pero Tuz cuenta que a lo largo del tiempo cada vez menos gente quiere hablar maya, e incluso, se discriminan entre ellos por hablar la lengua. Por eso, para él enseñarla se ha convertido en

"Me sentiría muy mal si en diez años, quince años, sale una nota que diga la lengua maya está casi extinta y solo la hablan diez personas. Sería muy doloroso para mí decir pues realmente yo tuve la oportunidad de estar inmerso en la lengua maya, y ahora se está perdiendo, y difícilmente se recupere. Entonces, por eso para mí es muy importante, porque me siento feliz de preservar algo que me enseñaron mis abuelitos y mi familia, entonces es como el mayor tesoro. Es mi herencia y tengo que defenderla a muerte", asegura.