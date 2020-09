Uruguay vuelve a ser escenario de una batalla por las Malvinas en la ExpoPrado 2020 | Fotos, vídeo

Como era de esperarse, la pandemia de COVID-19 cambió el paisaje de la Expo Prado, la exposición agropecuaria más importante de Uruguay, realizada cada mes de septiembre en el amplio predio de exposiciones que la Asociación Rural uruguaya tiene en el barrio Prado de Montevideo. El uso obligatorio de mascarilla, el alcohol en gel por doquier y las constantes recomendaciones de distanciamiento cambiaron el funcionamiento habitual de uno de los eventos más visitados por los uruguayos en el comienzo de su primavera.

Sin embargo, hay algo que no ha cambiado: la apuesta del Gobierno del Reino Unido por aprovechar el evento para promocionar entre productores rurales y curiosos uruguayos a las Islas Malvinas como destino. Por ese motivo, en 2020 el espacio contratado en la exposición por la Embajada Británica en Uruguay volvió a contar con un stand dedicado exclusivamente a las Islas Falkland, denominación británica de las islas.

© Sputnik / Sergio Pintado Stand de las 'Islas Falkland' en el pabellón británico de la Expo Prado 2020 en Montevideo, Uruguay

Al igual que en años anteriores, la presencia de material promocional que reivindica la propiedad británica sobre las islas ubicadas en el Atlántico Sur motivó una protesta formal desde Argentina. En 2020, el posicionamiento de la Cancillería argentina llegó desde el comienzo de la exposición: "Rechazamos que en un stand británico, en una exposición privada de agricultura en Montevideo, se pretenda promover a las Islas Malvinas como una entidad diferencia de Argentina", expresó una declaración emitida el 10 de septiembre.

Rechazamos que en un stand británico, en una exposición privada de agricultura en Montevideo, se pretenda promover a las Islas Malvinas como una entidad diferenciada de Argentina. Apelamos al tradicional apoyo de Uruguay en la Cuestión Malvinas para evitar que el hecho se repita. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) September 11, 2020

En el mismo comunicado, el Gobierno argentino apeló "al tradicional apoyo de Uruguay en la Cuestión Malvinas para evitar que el hecho se repita". El Gobierno uruguayo no se expresó luego de la comunicación argentina. Si bien en años anteriores los gobiernos de Uruguay han atendido el reclamo argentino, nunca hubo gestiones concretas para impedir que el stand se instale en la feria organizada por la Asociación Rural del Uruguay.

La versión 2020 del stand de las Islas Falkland se parece mucho al de la edición del año anterior, aunque se desplazó dentro del galpón reservado para el Reino Unido. Y si bien es un poco más pequeño, sigue teniendo como eslogan principal la frase "más cerca de lo que imaginás", con la que se busca convencer a los uruguayos de atravesar los más de 1.900 kilómetros que separan Montevideo de Puerto Stanley, nombre británico para la ciudad que los argentinos bautizaron como Puerto Argentino.

En 2020 y a pesar de la pandemia de COVID-19, la embajada británica en Uruguay volvió a incluir un stand para promocionar las "Islas Falkland" en en la Expo Prado de Montevideo, la muestra rural más importante de Uruguay. pic.twitter.com/WkHcxqFMia — Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) September 11, 2020

La primera pregunta de un uruguayo casi siempre es si realmente pueden visitarse las islas. Es que el recuerdo de la guerra de 1982 y la firmeza de las acciones argentinas hacen que para muchos uruguayos las islas no estén en el mapa de los posibles destinos turísticos. Las promotoras se apuran a combatir esto, recordando que existen vuelos semanales de la aerolínea Latam, tanto a través de Sao Paulo como de Santiago de Chile.

Turistas, trabajadores y ganaderos uruguayos

Las promotoras no precisan el precio de la expedición pero sí advierten que no es barato y que al llegar uno debe quedarse, por lo menos, una semana en las islas. De todos modos, aclaran que habrá que esperar a que la pandemia de COVID-19 permita la normalización de vuelos regionales, ya que Latam no está operando las rutas hacia las islas por el momento.

© Sputnik / Sergio Pintado Folleto entregado en el stand de las 'Islas Falkland' en la Expo Prado 2020 de Montevideo, Uruguay

Pero el Gobierno británico no apuesta únicamente a los turistas uruguayos. Uno de los folletos que se brindan a los visitantes está dedicado específicamente a informar sobre "cómo trabajar en las Islas Falkland". El material explica que los uruguayos no necesitan visa para ingresar a las islas, aunque si quieren trabajar deberán obtener un permiso de trabajo, cuyo trámite puede demorar entre 8 y 12 semanas. Para tramitarlo, el interesado debe ser presentado por un empleador de las islas que esté dispuesto a contratarlo.

"Los empleadores en las islas se muestran muy a favor de las familias que vienen a establecerse en las Islas Falkland", añade el folleto, que también busca atraer a posibles trabajadores uruguayos destacando que la salud y la educación son gratuitas y que las instituciones educativas reciben a alumnos de entre 3 y 16 años.

© Sputnik / Sergio Pintado Folleto del stand de las 'Islas Falkland' para promover la llegada de trabajadores uruguayos

Las islas también buscan concitar la atención de empresarios uruguayos. Por eso la segunda actividad de la agenda del stand es la charla "Oportunidades de negocios con las Islas Falkland". El evento promete responder a la pregunta "¿cómo funcionan y qué necesidades comerciales tienen?". Este tipo de intercambios tampoco son nuevos, ya que representantes del Gobierno y productores de las islas suelen visitar a productores uruguayos para intercambiar sobre producción ovina, un sector fuerte en ambos territorios.

El temor a la reacción argentina

"Por ahora no pasó nada pero como hoy teníamos una charla reforzamos la seguridad", confiesa una de las promotoras que atiende el stand de las Falkland. Se refiere al temor de los organizadores a alguna acción de protesta de diplomáticos, representantes políticos o ciudadanos argentinos ante la reivindicación de la soberanía británica.

#LasMalvinasSonArgentinas

Campaña de repudio a la #ExpoPradoPirata



En @ExpoPrado en Montevideo, Uruguay, que es el equivalente a la muestra anual de la Sociedad Rural Argentina en nuestro país desde hace varios años en el puesto de Gran Bretaña, pic.twitter.com/Qq7xpjvIMy — Grupo por Soberanía (@GpsArgentina) September 11, 2020

El contexto de pandemia quizás haga más difícil la llegada de argentinos para manifestarse, algo que ha sido constante desde agrupación como Grupo por Soberanía (GPS), un colectivo argentino creado para defender la naturaleza argentina de las islas. "En este momento a raíz de la pandemia no pudimos viajar pero de todas maneras queremos seguir mostrando nuestro repudio, sumando a todos aquellos que se quieran expresar libremente contra el colonialismo británico", señala el grupo.

El colectivo, cuyos integrantes se presentaron frente al stand en 2018 para denunciar públicamente la acción británica, iniciaron una campaña en redes sociales para repudiar la propaganda británica a través de vídeos y testimonios.