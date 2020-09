El Gobierno de Chile pide respetar normas sanitarias durante protestas del 11 de septiembre

"Le pido a aquellos que vayan a manifestarse que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, en una conferencia de prensa.

El ministro aclaró que si bien no hay una prohibición expresa a marchar durante la pandemia, la policía sí puede cursar sanciones por no respetar la distancia social recomendada, o no portar mascarilla.

"Lo más importante es la separación de las personas durante la marcha, tienen que ir en espacios muy separados, usar siempre mascarilla, no se debe fumar porque eso significa sacarse la protección y cuando hablen por celular, siempre háganlo con la mascarilla puesta", afirmó Paris.

Asimismo, descartó que el Gobierno pudiese denegar los permisos para marchar debido a la pandemia, "las personas en Chile viven en un ámbito de libertad, tienen derecho a marchar en recuerdo a sus seres queridos, algunos de ellos perdieron familias en esa época y hay que respetar esa posición".

El 11 de septiembre de 1973, el entonces general del Ejército, Augusto Pinochet, comandó un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende (1970-1973), encabezando posteriormente un régimen dictatorial que duró 17 años.

En Chile se contagiaron 428.669 personas, de las que 11.781 fallecieron.