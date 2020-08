¿En qué gastan los chilenos el 10% de su retiro previsional?

A diferencia de las desafortunadas palabras proferidas por la ministra del Trabajo de Chile, María José Zaldívar, respecto a que no esperaba ver a la gente retirar su 10% "saliendo con plasmas de las tiendas", los chilenos sí están usando este dinero. Compran alimentos, productos de primera necesidad y pagan cuentas y deudas.

Tales gastos ya habían sido predichos por la encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago durante la segunda quincena de julio. En aquel momento se proyectaba que el 60% de quienes fueran a retirar sus fondos previsionales pensaban destinarlos precisamente a comprar alimentos y productos de primera necesidad.

"Bueno, yo pude retirar cerca de un millón de pesos [unos 1.260 dólares] en esta primera vez, y lo primero que hice fue pagar deuda de la luz, que se acumuló por la falta de lectura y porque había otras prioridades. Y también hice la compra del mes en el supermercado, que no la había hecho porque no se podía", cuenta a Sputnik Rosa Jaramillo, vendedora de 56 años, que hoy se encuentra acogida a la ley de proyección al empleo

Gonzalo Jiménez, mecánico, también usó los 1,7 millones de pesos que recibió en esta primera entrega de los fondos previsionales para pagar deudas. En su caso, cuotas educacionales atrasadas de sus dos hijos, además de comprar mercadería.

"Mi hijo mayor está en la universidad, y si bien tiene beca, igual hay una parte que pagamos nosotros, y no lo habíamos podido hacer, así como el colegio de la hija menor. También aprovechamos de comprar mucha más mercadería en la feria y en el súper", detalla Jiménez en conversación con Sputnik.

"Desde que la gente retiró su plata, las ventas han mejorado, sobre todo en lo vemos en Pudahuel, allá tenemos otro puesto de frutas y se ha vendido como un 20% más, calculo. Porque desde que comenzó todo esto, mucha gente dejó de ir a comprar, bajó a más de la mitad y ahora volvió la gente. De un 40 a 60% empezó a ir, y varias a comprar en mayor cantidad", señala don Ricardo, casero de la feria libre de Manquehue en Santiago.

Sandra Poveda, comerciante y vendedora de una tienda de bebés en ciudad de La Unión, en la región de Los Ríos, al sur de Chile, invirtió su 10% en su propio negocio. "Lo más importante para mí es ese negocio, la he invertido aquí mismo, porque es como una forma de ahorrarla, porque con el interés y todo eso me conviene hacer eso. He comprado zapatitos de bebé, que tenía poco y resulto excelente, así que fue una gran ayuda para mí", detalla a Sputnik.

La comerciante confiesa que yo por lo menos para ella esta inversión ha sido solo ganancia "porque todo lo que compré con ese dinero todo se ha vendido y con un buen margen".

Lo señalado por Ricardo y Sandra, así como quienes han salido a comprar, comprueba las cifras de ventas entregadas por la propia Cámara Nacional de Comercio (CNC), que mostró un alza de un 26,5%, para la semana del 10 al 16 de agosto (cuando partió el pago masivo de los fondos) respecto a la misma fecha del año pasado.

Impulso generado, según la institución, por el gasto en consumo producido por el retiro del 10%, la reapertura de varios locales comerciales y la celebración del Día del Niño.

Lo cierto es que el retiro y pago del 10% de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) coincidió con varias medidas de desconfinamiento adoptadas por el Gobierno del presidente Sebastián Piñera en las últimas semanas, lo que provocó que muchos chilenos y chilenas salieran a comprar.

El estudio de la CNC contrastó la semana del 3 al 9 de agosto, cuando se estaba solicitando y aprobando los pagos del 10%, con la semana del 10 al 16 de agosto, cuando se dio inicio al pago, mostrando que las ventas del comercio minorista se dispararon en un 14,4% entre una y otra.

La celebración de Día del Niño y la reapertura de locales que se encontraban cerrados también incidieron en el alza. Esto porque, según la medición, solo un promedio de 34% de locales estaban abiertos en la semana previa a la del 10 al 16 de agosto.

Promedio que se elevó al 41% esta semana, sumado al aumento en el flujo de clientes, quienes también pudieron salir a comprar. Muchos de ellos que contaban con dinero de su retiro para consumir fundamentalmente en los almacenes de barrio y supermercados.

Sin embargo y según los especialistas de la CNC son estos últimos los que empujan más el carro de las ventas del comercio minorista, y no solo por la categoría alimentos, sino por electrónica y hogar.

Esto lo sabe Elías Solís, 48 años, asistente de la educación, quien en conversación con Sputnik cuenta que desde hace dos meses se encuentra realizando turnos éticos en su trabajo, por lo que "estoy recibiendo mis recursos económicos salariales mensualmente".

Razón que no le impidió retirar sus fondos, de 1,6 millones de pesos (2.017 dólares), para realizar gastos que escapaban a su presupuesto mensual, "ya sea pagar deudas, comprar algunos electrodomésticos".

"Renovar un poco algunos electrodomésticos que llevan sus años, porque igual me están fallando, en ese caso una lavadora que son cosas de primera necesidad en una casa", detalla.

Reactivación, pago de cuentas y deudas

El ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios, debió admitir que el dinero del retiro de fondos previsionales, ha tenido un impacto positivo en la economía del país sudamericano.

Palacios, quien al igual que el Gobierno era contrario al proyecto del retiro de dinero de las AFP, reconoció que esta medida está comenzando a reactivar la economía. "Hemos visto que el consumo doméstico de las familias ha caído muchísimo y esta inyección de liquidez del 10% en parte significativa va a reactivar eso, y va a mitigar la caída en el crecimiento de este año", señaló a la prensa.

Las cifras entregadas por la CNC, respecto al crecimiento del consumo, respaldan lo dicho por el ministro, liquidez que también se ha reflejado en otros indicadores tanto del comercio, como de los servicios y las entidades financieras.

El portal de pagos Servipag informó a la prensa que en el mes de agosto hubo "un aumento en el número de pagos a igual fecha de los meses anteriores". En particular, en cuentas de servicios básicos del luz, agua y gas, como también en pago de estados de cuenta de empresas de servicios financieros.

Asimismo, desde la vicepresidencia del Banco Estado se indicó que prácticamente la mitad de las personas que recibieron su 10% en la Cuenta RUT —cuenta bancaria vinculada al número de la cédula de identidad creada por el Banco Estado— hicieron transferencias electrónicas en los días siguientes.

Según el vicepresidente de la entidad bancaria estatal, Pablo Correa, el dinero del 10% también se destinó para el pago atrasado de servicios y deudas.

"Solo pude retirar 800.000 pesos [1.000 dólares], pero con eso pagué las cuotas de un préstamo que tenía, de un autito que me compré y que dejé de pagar desde octubre del año pasado, porque tenía otras urgencias", cuenta a Sputnik Manuel, joven electricista quien agrega, que también aprovechó para ir al dentista.

Una decisión que según varios prestadores de salud también se ha producido tras el retiro de fondos, puesto que han visto un aumento en las consultas, cirugías y tratamientos médicos, ya que el 10% le que ha permitido a los pacientes financiar atenciones en salud que antes no podían costear.