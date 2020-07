¿Quién dijo a AMLO que no necesita usar cubrebocas?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no necesita usar cubrebocas ya que mantiene la sana distancia para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. No obstante, aseguró que lo portará en los lugares donde sea obligatorio, como en los aviones.

"A mí, tanto el doctor [Jorge] Alcocer [secretario de Salud] como el doctor Hugo López-Gatell [subsecretario de Salud] me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo. En el avión lo piden, me lo pongo en el avión", comentó.

López Obrador también mencionó que, pese a recibir a varias personas de diversos sectores, en sus oficinas en Palacio Nacional no utiliza cubrebocas, aunque se asegura de que todos respeten la sana distancia.

"No quiero yo entrar en polémica en este tema; si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado", expuso en conferencia de prensa desde Oaxaca.

El mandatario lamentó las muertes provocadas por la pandemia de COVID-19, pero aseguró que el virus "está perdiendo fuerza poco a poco", pues hay indicios de que la incidencia de contagios ha disminuido, posiblemente ante el aumento de la realización de pruebas en el país.

"Ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero hay indicios de que va bajando. Puede ser que, por mayor número de pruebas, por actualización de información. Eso suele pasar, se presenta un día atípico, pero hay que ver toda la tendencia", indicó.

Por otra parte, López Obrador consideró que se debe buscar el equilibrio entre la salud y la situación económica, a fin de evitar que haya retrocesos en los procesos de apertura y reanudación de actividades en México.

"Si se abre y hay un problema de rebrote, [vamos] para atrás, pero tenemos que ir saliendo. Tenemos que ir recuperando la libertad, venciendo nuestros miedos, nuestros temores y algo que es importante: que nos cuidemos nosotros mismos, ya sabemos que tenemos que ser cuidadosos con la higiene y la sana distancia", subrayó.

El 23 de julio, México reportó un récord en el número de casos confirmados diarios de coronavirus. Datos de la Secretaría de Salud destacaron que los casos confirmados del COVID-19 ascendieron a 370.712, de los cuales 53.349 son activos estimados, lo cual implicó un registro de 8.438 nuevos casos en 24 horas.