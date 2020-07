Primer ministro acusa a EEUU de ejercer terrorismo diplomático contra Guyana

"Me identifico con la forma en que se sienten los guyaneses sobre el uso de una visa como arma de intimidación, como forma de diplomacia terrorista. Al igual que ellos, no me estremecí en el pasado, y no estoy dispuesto a hacerlo ahora", escribió Nagamootoo en su columna semanal en el diario Guyana Chronicle.

El jefe del Gobierno reaccionó así al anuncio hecho el 15 de julio por el secretario de Estado, Mike Pompeo, depor la dilación en la declaración en firme de los resultados de los comicios de marzo pasado, sometidos a una serie de apelaciones aún en menos de la Justicia.

"La aparente violación de la soberanía de Guyana y la amenaza de sanciones han provocado una ola emocional de sentimientos patrióticos", destacó Nagamootoo, quien criticó la vieja política de "garrote" implementada por Washington contra la región.

El primer ministro dijo que ante los inminentes desafíos Guyana necesita compromiso, no aislamiento ni sanciones, a tono con un reciente llamado del Ejecutivo a esperar por el veredicto del órgano judicial sobre las elecciones del 2 de marzo.

Una cuarta demanda judicial contra la Comisión de Elecciones de Guyana (Gecom) dilata actualmente la oficialización de los resultados, los cuales reclaman el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) y otras seis pequeñas fuerzas políticas.

, candidato a la reelección como candidato de la Unidad Nacional y la Alianza para el Cambio, insiste en que prevalecerá el estado de derecho en el país e instó al pueblo a tener paciencia, a casi 20 semanas de realizadas las elecciones generales.

Un informe de Keith Lowenfield, director nacional de Elecciones, la coalición oficialista derrotó al PPP por unos 7.400 votos de diferencia, pero dicha cifra ha sido cuestionada por la oposición.