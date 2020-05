Venezolanos se muestran desconcertados por cierre sorpresivo de DirecTV

"Lo más cumbre es que ellos no informaron a la población que iban a tomar esa medida (…) Me parece una irresponsabilidad, al final está pagando la población, tanto oficialistas como opositores, es evidente que sus intereses son políticos y empresariales", expresó Lilimar Martínez, habitante del estado La Guaira (norte).

AT&T emitió un comunicado en el que señaló que las sanciones del Gobierno de EEUU a Venezuela prohibieron la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA TV, los cuales se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en ese país sudamericano.

"Debido a que es imposible que la unidad de DirecTV de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los EEUU sin ninguna participación o conocimiento previo de DirecTV equipo de Venezuela", indica el texto.

Mientras, la empresa en Venezuela notificó a través de su cuenta en Twitter que los clientes que tengan saldo no utilizado deberán seguir sus redes sociales para recibir información próximamente sobre reembolsos.

Ana María Carrillo, residente de San Bernardino (noreste), manifestó que está a la expectativa, debido a que aún puede ver los canales internacionales.

"No está clara la información porque dicen que la empresa no prestará más el servicio en el país, pero aún puedo ver los canales internacionales solo los canales nacionales son los que se dejaron de ver, entonces uno como usuario no sabe qué hacer, algunos dicen en el transcurso de los días no se verán tampoco los canales de afuera", indicó.

Por su parte, Robert Cabrera, de 44 años, indicó que antes de conocer la medida pensó que se trataba de un problema en la señal cuando los canales se dejaron de ver.

"Fui a encender el televisor y no tenía señal de DirecTV, pensé que era un problema técnico, pero revisé y todo estaba en orden. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y puedan conseguir una solución rápidamente", sostuvo.

Génesis Rodríguez, de 28 años, contó que ha usado DirecTV "desde que tiene uso de razón" y ahora teme pagar el servicio de otra cablera a la que también alcancen las "presiones del bloqueo estadounidense".

"Aún no vamos a suscribirnos con otra cablera porque nos da miedo que pase lo mismo, esperaremos un tiempo a ver, y si compramos será Movistar, pero Movistar también funciona internacionalmente y podría pasar lo mismo que con DirecTV", sostuvo.

Además, Rodríguez ve amenazado el entretenimiento de su pequeño hijo durante la cuarentena por COVID-19, debido a que dijo que era el mayor usuario de DirecTV en la casa.

"Aquí donde vivo el Internet no es bueno, lo aclaro porque la otra opción sería utilizar Netflix o ver programas por YouTube, pero al parecer no tengo opción. Yo no veo mucha televisión por cuestión de tiempo, más lo ve mi hijo, de verdad que ahora no sé cómo vamos hacer", acotó.

Un trabajador de esta empresa, que prefirió no dar su nombre, aseguró a Sputnik que los empleados se enteraron de la medida en la mañana del martes.

"Nos tomó por sorpresa a todos los trabajadores, ahora nos toca esperar y confiar en Dios. Ya nos liquidaron a todos", señaló.

Respecto a que AT&T justifique el cese de DirecTV con la obligatoria transmisión de dos canales, el politólogo Walter Ortiz consideró que en cualquier país las empresas deben estar sujetas al estado.

"Es la continuación de la presión para generar un estallido social, sumándole otra cosa más al cúmulo de situaciones de dificultad que hay en Venezuela, me parece un poco pueril comparar un estado con una empresa", opinó.

De igual manera, Ortiz manifestó que el choque entre las leyes nacionales y las políticas del bloqueo estadounidense buscan tapar la escalada de las sanciones contra Venezuela.

"No sé hasta qué punto eso violenta el derecho de los usuarios de DirecTV, pero más allá de eso en la argumentación lógica dicen que es por Globovisión. Yo creo que son subterfugios, la realidad es que hay parte de un escalamiento de sanciones secundarias, que tienen que ver con el tema petrolero y con el tema comunicaciones", dijo.

De acuerdo a la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, DirecTV llegaba 2.3 millones de familias en el país caribeño.