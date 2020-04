El coronavirus ataca los hospitales argentinos

Orlando Restivo, médico neonatólogo y presidente de la seccional del Hospital Belgrano de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), dijo a Sputnik que hay 18 casos de personal del hospital que han dado positivo para coronavirus —de los cuales cuatro están internados—, entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, residentes, cirugía y traumatología.

​​"Hay 24 casos sospechosos que no tienen síntomas y 47 personas en aislamiento preventivo, que están sin síntomas pero en sus casas, con lo cual hay más de 80 personas afectadas por la situación epidemiológica", agregó.

"Queremos que se testee a todo el personal y exigimos personal de contingencia para encarar la epidemia sin que se enfermen los compañeros", explicó Restivo, informando que estas fueron las resoluciones de la asamblea de trabajadores realizada este 16 de abril.

"Cuando se reunió el Comité de Crisis del hospital hace más de veinte días, se planteó la necesidad de tener elementos de protección para el personal, pero nuestra propuesta no fue tomada en cuenta y a los representantes gremiales nos excluyeron de las últimas reuniones del Comité", aseveró Restivo.

El reclamo es que el Comité vuelva a funcionar con los representantes sindicales, que se hagan los testeos controlados por el Comité de Crisis y que se refuerce con más epidemiólogos.

"Esto va de la mano de lo que venimos reclamando en el gremio en toda la provincia de Buenos Aires, que se aumente el presupuesto y que haya más nombramientos porque el sistema público de salud está muy debilitado", aseveró el dirigente de Cicop, que representa a 13000 trabajadores de los 80 hospitales públicos bonaerenses.

Restivo señala que no conocen cómo llegó el contagio al hospital, si fue por un paciente o por un trabajador que lo contrajo afuera del hospital. "Se infectaron porque no alcanzaron los elementos de protección personal, no hubo claros protocolos de cómo actuar cada servicio, hubo sobrecarga de trabajo del personal y si se relajaron las medidas de higiene y seguridad y distanciamiento, es porque no hubo oportunidad de hacer un seguimiento porque al haber tan poco personal no hay la suficiente cantidad de tiempo", agregó.

"Es indispensable reforzar los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal sanitario y para los afectados a la atención directa de casos sospechosos o positivos del virus en particular" y las medidas de prevención, dijo Restivo.

El coronavirus llega a un hospital centenario

En el Hospital Italiano de Buenos Aires, una institución centenaria con más de 7.000 empleados, el delegado general, César Latorre confirmó a Sputnik que hay actualmente 19 casos de trabajadores contagiados. "40% de los casos que actualmente hay en el hospital son trabajadores", señaló.

"La primera situación se dio en el laboratorio por una compañera que vino de Colombia el 16 de marzo. Empezó con síntomas, le diagnosticaron faringitis y no le dieron la baja para hacer la cuarentena preventiva porque en ese momento Colombia no era un país de riesgo. Trabajó dos días durante los cuales contagió a otras cinco personas".

Luego hubo otros casos de enfermeros de terapia intensiva, donde tuvieron que poner en cuarentena a todo un turno, cuatro médicos y un trabajador del área de farmacia.

El problema, explica Latorre, es que los protocolos sobre los casos importados, contactos directos y de circulación local se aplican con una demora, en un momento en que la circulación del virus es más amplia, y por eso algunos casos no fueron detectados a tiempo, con la protección debida de los trabajadores.

Según el delegado, todavía mantienen cirugías programadas, lo cual aumenta los riesgos y no se hacen tests a todos los trabajadores, razón por lo cual estos han realizado varias medidas de fuerza.

"Vemos con mucha preocupación la situación, porque hay cosas que son evitables, pero prima un criterio económico. Estamos frente a una pandemia y por lo tanto es necesario unificar el sistema de salud", opinó Latorre.

El Hospital Italiano emitió un comunicado en que confirma la existencia de 19 casos: "3 colaboradores se encuentran internados con evolucionan satisfactoria, y los 16 restantes se encuentran con seguimiento en su domicilio. En cuanto al análisis epidemiológico de estos casos, cabe resaltar que uno tuvo antecedente de viaje, dos habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada, mientras que los 16 restantes fueron contagios por otros motivos".

El hospital informa que ha tomado medidas como un plan de capacitación para más de 7.500 colaboradores con centro en el uso de los elementos de protección personal, y que aumentó los testeos entre los trabajadores.

Coronavirus en el centro porteño

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirmó 34 casos en el Sanatorio de la Providencia, en el centro de la capital argentina. No se reportaron casos graves y 70% permanece asintomático y se esperan tests a otros trabajadores, según el comunicado.

Desde la Comisión Interna del Sanatorio denunciaron que los contagios se produjeron por "negligencia", debido a que la clínica no suministró al equipo los insumos básicos de protección, según informó la enfermera y delegada Adela Ampuero al canal C5N este miércoles 15 de abril.

De acuerdo con el comunicado de la Ciudad, todo el personal contagiado "ha sido debidamente licenciado y se encuentra desde el primer momento bajo monitoreo".

"Se sospecha que el brote dentro de la institución se produjo con una paciente que ingresó por una cirugía de columna el 13/3 y luego desarrolló un cuadro de neumonía considerándose allí sospechoso de COVID-19, cuando la definición de caso consideraba aún un viaje reciente desde el exterior. Fue entonces cuando se la aisló y fue hisopada, dando finalmente positivo. Dicha investigación está en curso para determinar el nexo epidemiológico de la paciente", señala el comunicado.