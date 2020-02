Colombia rechaza señalamientos de exsenadora prófuga y culpa a Maduro de ellos

"Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que buscan atacar la honra del presidente de la República e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas", dijo la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, en rueda de prensa en el Palacio de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá).

Cabello agregó que la administración de Maduro, "en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia".

Merlano, prófuga y condenada a quince años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por delitos electorales y concierto para delinquir, declaró este jueves en un tribunal de Caracas que el Gobierno de Iván Duque la persigue y quiere matarla.

"Después que me lancé de la cuerda (desde un segundo piso de un consultorio odontológico en Bogotá para escapar del custodio de la prisión), a mí el Gobierno de Duque me raptó; los raptores me contaron todo, me iban a asesinar y enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valledupar (norte)", dijo Merlano, según declaraciones que reseñó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Merlanotras ser hallada culpable de concierto para delinquir, delitos electorales y tenencia ilegal de armas por haber montado un aparato de compra de votos para ser elegida senadora ese año por el tradicional Partido Conservador.

El pasado 1 de octubre, en medio de una cita odontológica para la cual se le autorizó salir de la cárcel con un custodio, se fugó del lugar tras lanzarse de una ventana con una cuerda y escapó luego en una motocicleta que la esperaba.

Merlano, que es buscada por Colombia a través de una circular roja de Interpol, fue capturada el pasado 27 de enero en el estado venezolano de Zulia (oeste), por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la administración de Maduro.

La fiscalía venezolana le imputó los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir y fue recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Duque, que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, anunció el 28 de enero que solicitaría la extradición de Merlano al líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que considera mandatario interino de ese país, luego de lo cual también pidió a Maduro que aplique la deportación a la excongresista.

El anuncio de Duque fue catalogado por Maduro como una "ridiculez".