Cabello asegura que ruptura de relaciones de Guatemala no afectan a Venezuela

CARACAS (Sputnik) — La decisión del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, de romper relaciones definitiva con Venezuela, no afectan en nada a esa nación sudamericana, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

"Esas relaciones estaban rotas hace tiempo, este es un señor que ni siquiera es guatemalteco, es italiano, lo eligieron las mafias en Guatemala, un mafioso (…) Si alguien sabe en qué nos afecta que nos diga, porque entonces estaremos perdidos, ¿no sabemos que en qué nos afecta la decisión de un mafioso de romper relaciones?, no nos afecta en nada", expresó durante una rueda de prensa en Caracas.

Cabello dijo que por el contrario afecta a Guatemala, debido a que han padecido luego de haberse retirado la alianza petrolera Petrocaribe.

"Más bien los afecta a ellos, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que este es el año del relanzamiento del Petrocaribe, los vas a ver haciendo cola, porque desde que ellos mismos bloquearon Petrocaribe han comenzado a padecer los pueblos, porque Estados Unidos no les ha dado petróleo a ninguno de esos pueblos, y no es que no les ha dado es que ni siquiera les ha vendido", expuso.

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista desestimó las amenazas de Giammattei, y dijo que Venezuela se ha enfrentado a grandes potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.

"Nos hemos enfrentado al imperialismo norteamericano y no nos hemos rendido, ¿va a venir el presidente de Guatemala a amenazarnos a nosotros?, estamos enfrentados a la Unión Europea y aquí estamos, lo que él haga y diga no nos da ni frío ni calor", indicó.

El 16 de enero, Giammattei anunció la ruptura definitiva de relaciones con Venezuela y el cierre de la Embajada en el país sudamericano.

El mandatario guatemalteco también giró órdenes al canciller Pedro Brolo para que la "única persona que queda en la Embajada de Venezuela proceda a su retorno", para así cerrar la sede diplomática.

Giammattei ratificó su apoyo al opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó "presidente encargado" el 23 de enero del año pasado.

El 12 de octubre pasado, el Gobierno de Venezuela declaró inadmisible la entrada en su territorio de Giammatei, por intentar ingresar a Caracas con otra ciudadanía.