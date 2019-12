La comunidad boliviana en Argentina reacciona ante la llegada de Evo Morales

La comunidad boliviana en Argentina fue tomada por sorpresa. La noticia de la repentina llegada del expresidente de Bolivia Evo Morales al país rioplatense y su ingreso en carácter de refugiado político fue recibida por algunos con alegría, como la joven Jenny, quien conversó con Sputnik en el Mercado Andino, donde trabaja en Buenos Aires.

"Asilo no se le niega a nadie. Estoy contenta con que Evo esté en Argentina. Creo que no debería haberse presentado como candidato [en las elecciones del 20 de octubre pasado] y todos sabemos que hubo muchas cosas para criticar en 13 años, pero hizo muchas más cosas buenas", opinó.

"Que una mujer con pollera pueda ser profesora y que los indígenas sean respetados y valorados son cosas que todos los bolivianos deberían defender", resaltó la trabajadora, radicada en Argentina desde 2008.

El Mercado Andino se encuentra en el barrio de Liniers, un populoso barrio en el límite oeste de Buenos Aires. Es una colorida intersección de calles donde abundan comercios especializados en la venta de especias, verduras, granos y otros productos, así como locales gastronómicos y de servicios de la comunidad boliviana local.

En un recorrido por el mercado, Sputnik también encontró a quienes recibieron la noticia de la llegada del expresidente aymara con desconcierto, sin entender lo que este movimiento significará ni implicará.

¿Cuál será el rol de Evo?

Todavía no se han dado datos acerca de la agenda de Evo Morales, pero el canciller argentino, Felipe Solá, le pidió el compromiso de no realizar declaraciones políticas públicas, algo exigido por el Gobierno de facto boliviano, si bien no interfiere con su libertad de expresión a través de las redes sociales, donde aseguró que seguirá luchando.

"Eso no quita que él venga con un rol estratégico a hacer la trinchera de la resistencia de los pueblos de la Patria Grande en Argentina, para trabajar y articular con la comunidad, con las organizaciones durante la campaña y tener un lazo más directo con los movimientos sociales y la bancada del MAS en Bolivia. Desde aquí se va a empezar a construir la defensiva", dijo a Sputnik Iber Mamani, militante aymara por los derechos de migrantes y pueblos originarios.

Mamani remarcó que "la derecha golpista puso mucho énfasis en tratar de querer tener mayor incidencia dentro de los espacios físicos como la embajada y el consulado boliviano, y si ellos pueden de alguna manera manipular las elecciones acá es clave, no olvidemos que el voto en el exterior suma 2 %".

"Históricamente, el MAS como proyecto político en el exterior, y especialmente en Argentina donde el padrón es más alto, siempre ha sido acompañado porque la comunidad boliviana tiene memoria, no olvida por qué emigró en los Gobiernos neoliberales", insistió el activista boliviano.

No todas son flores

"Si el asilo político que se le dio lo respeta dentro de la ley no tengo nada que objetar, pero me pregunto por qué eligió huir. Evo hizo grandes cosas por Bolivia pero es triste que en 21 días haya desecho lo de 13 años", se quejó Jorge, empleado de una agencia de turismo especializada en viajes al país andino ubicada en las inmediaciones del mercado andino de Liniers.

"Nunca escuchó críticas, así como no escuchó cuando el plebiscito dijo que no quería otro mandato suyo. Cuando los gobernantes se encaprichan con el poder, los que pagan con sangre nunca son ellos cuando las cosas no salen como querían", insistió.

En el barrio de Liniers se nuclearon hace más de 30 años los bolivianos, la segunda colectividad de inmigrantes más numerosa en Argentina, que se estableció originalmente en los barrios de la zona oeste de la capital y en distritos del conurbano bonaerense como Villa Celina en La Matanza.