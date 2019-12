Evo Morales en Argentina: la diferencia entre asilo y refugio

Morales llegó a Argentina después de que la Cancillería argentina le concediera asilo el jueves 12. El Ministerio del Interior está tramitando su estatus de refugiado.

López Obrador (@lopezobrador_) le dijo a Evo (@evoespueblo) "democracia sí, militarismo no" en despedida de México 🇲🇽 👇 https://t.co/5pLFlpAZuV — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 13, 2019

​Una vez sea reconocido como refugiado, el Gobierno argentino pidió a Morales que no realice declaraciones políticas.

"No queremos que Morales ni ninguno de los que tiene condición de refugiado usen ese lugar para hacer política ni hagan declaraciones públicas. Se podrán ver con quienes quieran, etcétera, pero no podrán públicamente opinar y generar algún problema en la Argentina. No lo dice la ley, es un compromiso político dada la importancia que tiene", dijo a Clarín Felipe Solá, canciller argentino.

¿Por qué Morales pidió refugio en Argentina?

Morales llegó al país patagónico después de haber estado menos de una semana en Cuba (a donde viajó por una revisión médica), desde México, donde estuvo asilado desde el 13 de noviembre, tres días después de que se viera obligado a renunciar a la presidencia de Bolivia tras semanas de protestas callejeras y un golpe de Estado perpetrado en su contra.

📻 RADIO '500 Millones'

Morales (@evoespueblo) obtiene el estatus de refugiado político en Argentina 🇦🇷

Escucha todo el programa en: 👉🌐 https://t.co/JMkZcD1soh pic.twitter.com/6xaUkAOslA — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 13, 2019

​Según explicó Solá al canal local TN, Morales pidió refugio en su país porque "se siente mejor acá que en México, que está lejos, y sus dos hijos están acá". En Twitter el expresidente escribió que piensa "seguir luchando".

Mi eterno agradecimiento al presidente @lopezobrador_, al pueblo y al Gobierno de #México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 12, 2019

​En Argentina Morales es el candidato favorito entre la comunidad boliviana; en las elecciones de octubre de 2019 obtuvo el 82% de los votos. La boliviana es la segunda mayor comunidad de inmigrantes (después de la paraguaya): según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre 2011 y 2015 se radicaron oficialmente 161.263 bolivianos. El total entre 2011 y 2018 fue de casi 300.000, cifra que deja por fuera a los radicados anteriormente y a los que se encuentran en situación irregular o temporal.

De ahí la importancia de Argentina para Morales. Después de la tensa situación que se generó tras los comicios, Buenos Aires fue epicentro de las protestas en apoyo a Morales fuera de Bolivia.

¿Qué es el asilo?

El 13 de noviembre el Gobierno mexicano le otorgó asilo político a Morales por razones humanitarias. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica que el asilo político se da a aquellas personas que han tenido que escapar de su país por razones políticas. También se puede otorgar para proteger a quienes sufren persecución por su raza, religión, nacionalidad, etcétera.

⚡️ Evo Morales abandona México y viaja a Cuba para una consulta médica@evoespueblo



👉🌐 https://t.co/2gQgJeLAyh — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 7, 2019

​En 1928, en La Habana, se firmó la Convención sobre Asilo, que establecía la no extradición por delitos políticos. En 1954, en Caracas, se acordó la Convención sobre Asilo Diplomático, donde los estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convinieron en que "todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega".

También indica que el asilo:

será concedido en casos de urgencia;

por el tiempo "estrictamente indispensable para que la persona salga del país;

para que no peligre su vida, libertad o integridad personal.

En Argentina el asilo está incluido como parte del proceso bajo el que se otorga el refugio en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, de 2006.

¿Qué es el refugio?

A diferencia del asilo, que puede ser otorgado de forma inmediata y sin necesidad de mayores justificación, para conceder refugio los Estados deben pedir que el solicitante cumpla ciertos requisitos. Si se otorga el refugio, la persona goza de más derechos y obligaciones.

Según el ACNUR una persona es refugiada cuando se encuentra fuera de su país debido a:

fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas;

no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país.

Este derecho que puede ser concedido por los Estados solo puede ser solicitado estando en el territorio donde lo pide, por eso Morales tuvo que viajar a Argentina en calidad de asilado para luego pedir refugio.

Según la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare), que toma la definición del ACNUR, las personas refugiadas y las solicitantes de refugio tienen derecho a:

No ser devuelto, expulsado o extraditado al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro.

Permanecer y transitar libremente en el país.

Acceder a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente.

No ser discriminado por ninguna razón (color de piel, situación social, creencias religiosas, género u orientación sexual, nacionalidad, opiniones políticas, etcétera).

Reunificarse con sus familiares en caso de ser reconocidos como refugiados.

Practicar libremente su religión.

También tendrán obligaciones:

Respetar las leyes nacionales, provinciales y municipales.

Respetar a las personas, entidades, organismos públicos y privados.

Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud.

Mantener el domicilio actualizado y el certificado provisorio renovado.

Informar a la Secretaría Ejecutiva de la Conare sobre su intención de viajar al exterior expresando los motivos y las fechas en que desea viajar.

Para solicitar refugio, Morales tuvo que:

Formalizar la solicitud verbalmente o por escrito.

Completar un formulario que le fue entregado por las autoridades.

Presentar un documento que acredite su identidad (pasaporte, cédula u otro) y cualquier otra documentación o información en apoyo de su caso.

Tendrá al menos una entrevista personal con un funcionario de la Secretaría Ejecutiva de la Conare, quien le preguntará en detalle sobre los hechos que lo llevaron a abandonar su país de origen.

Informar su domicilio real (lugar en el que vive) y fijar un domicilio legal (que puede ser el mismo u otro diferente).

Una vez iniciado el trámite, la Conare le entregará documentación provisoria dentro de los 20 días hábiles de presentada la solicitud.