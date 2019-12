Los apagones constantes afectan a residentes de zonas periféricas de Caracas

"Aquí se va la luz casi a diario, en el lugar en el que trabajo suspenden actividades, porque la mayoría tiene hijos y cuando no hay luz despachan a los niños más temprano del colegio, así que afecta hasta la educación, y está tan normalizado que nadie se queja, las autoridades no nos dicen hasta cuándo será esto", dijo a Sputnik Damelis Rivero, trabajadora de un supermercado en la ciudad de Guarenas (este).

En el estado La Guaira (norte), los comerciantes explicaron a Sputnik que la situación ha afectado sus negocios.

"Así no se puede trabajar, cuando se va la luz se paran las máquinas para el llenado de los botellones de agua porque son eléctricas, cuando regresa debemos esperar más de una hora para que se estabilice para poder prenderlas, pasamos casi a diario hasta 3 horas sin luz y solo podemos vender hielo y en efectivo porque se caen la señal de los puntos de venta (datafonos), y la gente no tiene efectivo, así que perdemos", dijo a Sputnik Beatriz Antón, propietaria de una fábrica de hielo y de agua potable en La Guaira.

La Guaira es un estado costero, en el que la venta de pescadería es habitual, pero los apagones , relató Sofía Torrealba, propietaria de un comercio en el sector de Naiguatá (oeste), están llevando a ese sector a la quiebra.

"Yo no puedo comprar pescado como antes para mi negocio, porque corro el riesgo de que se dañe si se va la luz, lo que hago es congelarlo, compré una planta, pero no me da como para mantener los congeladores 4 horas, lo que hago es dejarlos cerrados mientras no hay luz para que dure un poco más, pero incluso eso es delicado, esto nos está llevando a la quiebra y afecta a los pescadores, porque compramos menos", aseguró.

La inestabilidad eléctrica contrasta con una decoración decembrina colmada de luces de colores en el malecón de la ciudad, que, aunque muy vistosa para los turistas, resulta irónica para los habitantes.

"La decoración está muy bonita, desde que entras a La Guaira sorprende, pero me pregunto si el problema es el consumo excesivo de electricidad, ¿cómo se consume tanto toda la noche en esas luces? ¿el sistema eléctrico está en capacidad de eso?", cuestionó Keyla Cabrera, residente del sector Caraballeda.

Los voceros de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no estuvieron disponibles para explicar los motivos de los constantes apagones.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela ha señalado que, desde el pasado marzo, cuando denunció un ataque electromagnético al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), no ha logrado estabilizar el servicio.

En diversos estados del país, en especial Zulia (oeste) ubicado en la última parte de la cadena de distribución de electricidad, también se registran con frecuencia apagones y los ciudadanos han tenido que adaptar su vida a los racionamientos de energía, que usualmente se realizan fuera de los horarios establecidos.