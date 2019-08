Litigios para consumo de drogas buscan el fin de la guerra al crimen en México

"No estamos litigando por obtener los permisos para consumo de drogas per se, sino que los litigios son en realidad pretextos jurídicos para detonar procesos más amplios, para alcanzar reformas a las políticas de drogas y de seguridad, para terminar la política de guerra abierta contra las drogas", dijo Sánchez.

Sánchez explicó así el significado de dos amparos recién otorgados por un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México a integrantes de MUCD.

Las decisiones judiciales ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar a integrantes de MUCD "la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio".

Amparada en el derecho constitucional al "libre desarrollo de la personalidad", esa organización ya logró ganar varios litigios en la Suprema Corte de Justicia, suficientes para sentar jurisprudencia en el uso medicinal de cannabis, que ahora cuenta con una ley, y para que este año el Congreso deba regular el uso de marihuana entre adultos.

Las dos decisiones son históricas, porque "son las primeras en su tipo para detonar de nuevo el debate para eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intensión del Gobierno actual de reformular el combate a las drogas", según reza el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024).