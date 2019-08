"La decisión de Caracas de no ir a Barbados no pone punto final al proceso negociador"

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de las autoridades de Venezuela de no asistir a la ronda del diálogo con la oposición fijada para los días 8 y el 9 de agosto no pone el punto final al proceso negociador, que continuará, dijo a Sputnik el director científico del Instituto de América Latina, Vladímir Davídov.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidió que la delegación del país no iría a Barbados para seguir dialogando con la oposición, informó antes el ministro para la Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez.

"Autoridades venezolanas no asistieron a una ronda concreta, pero no se trata de abolir el proceso negociador, no creo que sea el punto final. A mi juicio, las dos partes están condenadas a sostener negociaciones, las que son el único medio de eliminar la crisis, de no ser así estallaría una guerra civil", señaló el experto.

Maduro explicó su decisión por la reciente disposición del presidente de EEUU, Donald Trump, de embargar los activos venezolanos sujetos a la jurisdicción estadounidense.

En opinión de Davídov, las autoridades de Venezuela deben obrar con calma ante esa provocación.

"Es sabido que EEUU suele actuar como un elefante en una cacharrería, pero los que tienen prudencia y aguante son capaces de superar los excesos de la política estadounidense. Los venezolanos expresaron su rechazo, cada uno tiene su temperamento y su reserva de aguantar", señaló el experto y reiteró que el proceso negociador continuará.

La crisis política se agravó en Venezuela el 23 de enero después de que el opositor del partido Voluntad Popular Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país en una manifestación.

El líder estadounidense, Donald Trump, le expresó de inmediato su reconocimiento erigiéndose en su valedor.