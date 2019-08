Expresidente uruguayo Mujica llama a unidad regional frente a potencias mundiales

"Para mí, es el deseo de los latinoamericanos, que salgamos de los encierros que tenemos y podamos andar un poco más juntos para hacer algo en este mundo (...), eso quiere decir que nos dejemos de estar 'regalaos' como estamos en el mundo de hoy, tener una voz en común", dijo en una breve rueda de prensa en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este).

Mujica conversó con reporteros tras participar en un foro sobre integración y comercio en la universidad pública cruceña, antes de viajar a la ciudad amazónica de Trinidad, donde asistirá el 6 de agosto como invitado especial del presidente Evo Morales a las celebraciones del aniversario de la independencia de Bolivia.

El exgobernante uruguayo, una de las figuras más destacadas de la izquierda política latinoamericana, reiteró reflexiones sobre la necesidad de la unidad regional en el actual orden internacional.

"El mundo se está organizando en gigantescas unidades. La Comunidad Económica Europea tiene mil años de guerras, varias lenguas, y sin embargo se están juntando a los tumbos porque les tocó vivir un tiempo que si no se daban cuenta de que eran un juguete de los americanos, y de los rusos por el otro lado, y decidieron juntarse", dijo Mojica.

"Ahí nos están dando una lección de cuál es el camino que tenemos que seguir", sentenció, asegurando que la unidad regional no afectaría a la identidad de cada pueblo latinoamericano.

Pese a insistentes preguntas de los reporteros, Mujica evitó pronunciarse sobre el proceso electoral boliviano, en el cual el presidente Morales busca un cuarto mandato consecutivo.

"Es un problema de los bolivianos, no me voy a meter a decirle al pueblo boliviano lo que tiene que hacer; mal amigo sería (...), no les voy a decir lo que tienen que hacer, que votar, ni nada por el estilo, sería un chiste de mal gusto", se escudó.

Afirmó que la democracia tiene fragilidades, es imperfecta en todas partes, aunque "como decía [el líder británico Winston] Churchil, es la mejor porquería que hemos inventado".

Mujica advirtió además, evitando referencias concretas, sobre la incompatibilidad de la democracia con la "concentración excesiva" de la riqueza.

El visitante uruguayo añadió que se consideraba viejo amigo de Morales y reiteró el ofrecimiento de su país de un acceso al océano Atlántico, a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, para el comercio exterior boliviano.