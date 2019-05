López Obrador propuso al FMI acuerdo bilateral para financiar gasto combatiendo corrupción

"Quedamos en trabajar un acuerdo con este nuevo enfoque para suscribirlo en un mediano plazo, cuando los funcionarios de Hacienda y encargados del Fondo Monetario se pongan de acuerdo", dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Los ejes del "nuevo enfoque" estarían basados en "el combate a la pobreza, la defensa del medio ambiente, equidad e igualdad de género, honestidad y combate a la corrupción", explicó López Obrador.

El jefe de Estado dijo que la del 29 de mayo fue "una buena conversación", que le permitió describirle a Lagarde "la fórmula que se está aplicando, y a ella le llamó mucho la atención que se haya decidido financiar el gasto [público] combatiendo la corrupción y con austeridad".

"Sobre esa base, es posible que se firme un documento, ya sea aquí o en Washington" adelantó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador expresó varios elogios a Lagarde, incluso sobre sus dotes personales: "La señora es respetuosa, preparada, una dama".

Sin embargo, volvió a emprenderla contra los "tecnócratas que no combatieron la deshonestidad de los gobernantes" en años anteriores.

El presidente subrayó además que los altos funcionarios utilizaban al Estado para sacar ganancias personales.

Nuevo enfoque

Durante su campaña electoral, López Obrador la emprendió frontalmente contra el FMI y el Banco Mundial por impulsar durante 36 años reformas estructurales que califica de "noliberales", y los hizo responsables de la extendida corrupción en México.

Ante una pregunta sobre esas numerosas críticas lanzadas en actos proselitistas, el mandatario pidió a la periodista del periódico Milenio, que cubrió su campaña día a día, que le citara alguna de esas diatribas.

Como respuesta ilustró su nuevo enfoque sobre el FMI, que expuso a Lagarde, una estrategia centrada en la lucha anticorrupción, que es central en su discurso.

"Le expliqué que antes no se consideraba delito grave a la corrupción, es una de las reformas [en su mandato] para que nadie alcance fianza si se comete ese delito, ella no sabía que durante 20 años no se podía meter a la cárcel a los corruptos", relató.

A mismo tiempo, explicó a la directora gerente del FMI otra reforma reciente que eliminó la inmunidad parlamentaria del presidente.

Agregó que su política de "austeridad republicana" se remonta a las ideas del siglo XIX del su prócer favorito, el expresidente Benito Juárez, quien decía que "el servidor público tiene que vivir en la justa medianía".

Consideró que los organismos financieros internacionales atraviesas "una etapa nueva" y que están cambiando por las nuevas circunstancias.

"Si el Fondo Monetario Internacional condena la corrupción, ¿por qué no coincidir?; si el FMI busca combatir la pobreza; ¿por qué no coincidir'; si el FMI apuesta al desarrollo sustentable, ¿por qué no coincidir?; si se pronuncia por la igualdad de género, en eso estamos totalmente de acuerdo", puntualizó.

Desde noviembre de 2009 el FMI abrió una línea de crédito por 74.000 millones de dólares a favor del Gobierno mexicano, pero nunca la ha utilizado, y las reservas internacionales del país esta semana ascienden a 177.322 millones de dólares, según el central Banco de México.