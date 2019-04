Activistas pro-Maduro ocupan embajada de Venezuela en Washington

El ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza dijo el jueves a periodistas que su Gobierno apoyaba los intentos de estos activistas de evitar que la embajada de Venezuela fuera “tomada” por representantes de la oposición.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Venezuela advierte a EEUU de acciones recíprocas si toca sus sedes diplomáticas

El Departamento de Estado de EEUU ordenó al personal diplomático venezolano dejar la embajada para la medianoche del miércoles 24 hora local.

Si bien las autoridades no ordenaron la expulsión de los activistas, se esperaba que de un momento a otro llegaran los enviados del diputado opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, a los que Washington reconoce como representantes diplomáticos legítimos de Venezuela.

Varios activistas que llevan dos semanas viviendo dentro de la embajada con permiso de Caracas, se encontraban dentro del edificio en manifestación de apoyo a Maduro y estaban resueltos a resistir un posible desalojo.

En la tarde del 25 de abril la situación en la zona permanecía en calma y se veían solo unas pocas personas frente al edificio.

También: Venezuela: mucho más allá del petróleo

El único automóvil del servicio secreto visible en las cercanías se acercó a la entrada principal y un agente que se encontraba dentro del vehículo conversó con algunos de los activistas.

No se veían en las inmediaciones otras autoridades ni agentes policiales.

Algunos de los manifestantes estaban sentados en los escalones de entrada, mientras otros observaban la calle desde las ventanas abiertas.

© AFP 2019 / Federico Parra Venezuela, dispuesta a defenderse ante una posible intervención militar

En la calle estaban apostados equipos de varios medios de comunicación que cubrían el hecho.

La bandera venezolana seguía ondeando en su mástil; se veían además varios carteles con mensajes escritos en inglés: “No War For Oil" (no a la guerra por petróleo), "End the deadly sanctions" (terminen las sanciones mortales), "Hands off Venezuela" (Venezuela no se toca) y "Stop the Coup” (paren el golpe).

Uno de los integrantes del Colectivo de Protección de la Embajada, Kevin Zeese, dijo el martes a Sputnik que su grupo estaba dispuesto a correr el riesgo de un arresto por impedir que la sede diplomática fuera tomada por funcionarios del “falso” Gobierno de Guaidó.

Zeese subrayó que el Gobierno de Maduro es el único reconocido por las Naciones Unidas.

También: Cabello afirma que Venezuela ya se fue de la OEA

El grupo no abandonará el predio de la embajada hasta que EEUU logre un acuerdo con Venezuela, dijo.

Zeese aseguró que las instalaciones eran “muy cómodas” y que su grupo contaba con baños con duchas, una cocina y sillones en los que dormir.

Algunos manifestantes cuentan incluso con cuartos individuales, comentó.

Durante el día el grupo utiliza el edificio como su ámbito de trabajo y por las noches celebra actos “de educación política” a los que asisten entre 15 y 100 personas cada vez, según Zeese.

El 5 de enero, el diputado Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral en desacato desde 2016.

El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como alegó Guaidó.

Te puede interesar: Razones económicas por las que EEUU quiere una guerra en Venezuela (o donde sea)

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Alto militar venezolano explica por 'darwinismo' las intenciones injerencistas de EEUU

Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberla orquestado.

Guaidó fue reconocido de inmediato por EEUU, al que se sumaron unos 50 países.

Desde entonces, Guaidó ha designado representantes en los diferentes países que lo reconocieron, así como ante la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.