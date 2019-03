López Obrador firma un compromiso para no ser reelecto en el cargo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó una carta de compromiso para ratificar su promesa de campaña de que no buscará la reelección al cargo.

"Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección; y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que ostento, porque no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino contra mis principios y mi honestidad, que estimo es lo más valioso de mi vida", dijo el mandatario en el Palacio Nacional, sede del Gobierno, ante periodistas.

© AP Photo / Marco Ugarte López Obrador convoca a nuevo desarrollo para México con humanismo y moralidad

En una lectura del documento que luego habría de firmar, López Obrador reiteró su promesa de someterse a un referendo de "revocación de mandato" a mitad de su periodo, tal como lo hizo cuando fue jefe del Gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Por lo tanto, en 2021 "se llevará a cabo una consulta a los ciudadanos, si quieren que siga ejerciendo mi mandato o quieren que renuncie", sostiene el documento.

El presidente recordó que ha presentado al Congreso una iniciativa "para llevar a la práctica este mecanismo democrático".

Te puede interesar: Un nuevo sexenio, una nueva era para México

Sin embargo, lamentó que "los conservadores, mis adversarios, que creen que soy como ellos; consideran que la propuesta de someterme a la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024".

© Foto : Notimex/José Pazos Este es el secreto de la popularidad de AMLO

Como respuesta a ese "infundio", López Obrador consideró "necesario" reiterar sus "principios y convicciones democráticas" como admirador del prócer Francisco Madero, quien llegó a la presidencia con una campaña contra el dictador Porfirio Díaz y fue fusilado el 22 de febrero 1913, ya siendo jefe de Estado.

"Soy 'maderista' y partidario del principio de sufragio efectivo y no reelección", proclamó el presidente, quien aseguró que "basta con seis años [lo que dura el mandato presidencial] para desterrar la corrupción y la impunidad" en México, y convertir al país en una "república democrática próspera y fraterna".

Asimismo, ratificó que le inspiran "ideales y convicciones, no la ambición del poder", y añadió: "el poder solo tiene sentido si se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás".

No te lo pierdas: De las 'mañaneras' a las 'nocheras'

López Obrador asumió el 1 de diciembre de 2018 y su mandato se extiende hasta el 1 de diciembre de 2024.