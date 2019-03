AMLO lamenta que los pobladores defendieran a los delincuentes en un operativo

"Ayer [4 de marzo] en un operativo del Gobierno de Guanajuato en coordinación con la fiscalía [federal], hubo resistencia de algunos pobladores para que no pudieran detener a los integrantes de una banda", dijo el mandatario en conferencia de prensa.

El jefe de Estado aclaró que no se debe generalizar, porque no son todos los pueblos que están involucrados, pero "hay personas que protegen a delincuentes".

El reporte entregado a la presidencia indica que "se pudo llevar a cabo el operativo sin heridos ni pérdidas de vidas", y que se obtuvieron buenos resultados, como "el decomiso de armas y vehículos, a pesar de que la gente, no toda, intentó evitar la acción de los cuerpos de seguridad".

López Obrador calificó de "práctica lamentable que las organizaciones de la delincuencia se apoyen en la gente para tener protección y cometer ilícitos, similar a lo que ocurría con el robo de combustible, por la oportunidad de recoger combustible se protegía a los ladrones".

El presidente hizo un llamado a la población en zonas rurales a que no protejan a los delincuentes "aunque les ofrezcan despensas y dinero, eso no es correcto, no es legal, no es digno".

En la madrugada del 4 de marzo, pobladores obstaculizaron con vehículos incendiados las carreteras de acceso a las ciudades de Querétaro, Celaya, Salamanca y Villagrán, en el centro del país, "para inhibir la acción de autoridad", informó el Gobierno de Guanajuato.

Esas rutas rodean instalaciones petroleras, oleoductos, y una refinería.

El principal bloqueo con vehículos incendiados ocurrió a la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde opera una grupo del crimen organizado dedicado al robo de combustible.

El presidente ofreció a las comunidades con necesidades de trabajo, oportunidades de empleo con "apoyos sociales para el bienestar".

"Así se evitan riesgos y la vergüenza, lo mejor es la honestidad, dar buen ejemplo a los hijos, solo lo barato se compra con el dinero, todos vamos a portarnos bien, la verdadera felicidad es estar bien con nuestra conciencia y el prójimo, no acumular riqueza", expuso el mandatario.

Acciones similares de quema de vehículos ocurrieron en enero pasado, en el marco de una operación federal con apoyo de unos 10.000 efectivos militares, contra el robo de combustible en oleoductos, delito que en 2018 causó pérdidas de más de 3.000 millones de dólares a la petrolera estatal Pemex en todo el año.

El 18 de enero pasado,en una toma clandestina para robar combustible en un oleoducto causó la muerte de 135 personas en el poblado Tlahelilpan, a unos 15 kilómetros de la refinería del estado central de Hidalgo, donde unos 800 pobladores recogían gasolina.

En dos meses del plan, fueron detenidas 236 personas, de ellas 175 están siendo procesadas en tribunales, 1.260 tomas clandestinas fueron descubiertas, y confiscados casi 700 vehículos, según el balance oficial.

El presidente informó el 21 de febrero pasado que, tras el plan militar conjunto, el robo bajó de casi 60.000 barriles diarios el año pasado, a 8.000 barriles diarios en febrero pasado.