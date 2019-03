López Obrador ignoraba que hubo riesgo de envenenamiento durante su campaña electoral

"No tengo informes sobre ese asunto, es hasta ahora que me estoy enterando; y no hay preocupación por eso, no hay operativo especial para estar pendiente de qué van a cocinarnos, comemos lo que hay en los restaurantes y fondas", durante las giras de trabajo por el país, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Su coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, publicó un libro el fin de semana en el que revela que "nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel", pero que Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del mandatario, se reía de cuando le preguntaba si creía en embrujos.

"No sé si tú creas o no, yo sólo te comparto información; muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar", relata Clouthier, actual diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en su libro de memorias de la contienda electoral.

El equipo de campaña fue advertido de la vulnerabilidad que tenía López Obrador en sus giras, y la coordinadora general "sí temía que le hicieran algo, desde un 'trabajito' [de brujería], hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente", relata en su libro, publicado el 1 de marzo y titulado "Juntos hicimos historia", parafraseando la consigna de la campaña, "Juntos haremos historia".

Ante esas advertencias, la esposa de López Obrador, le hacía llegar algunos "amuletos de protección", para que fueran colocados en los sacos del ahora presidente.

Pero el mandatario restó importancia al relato de su estratega de campaña, y recordó que en su gira del fin de semana pasado comió con su equipo en un restaurante playero en Baja California (noroeste), "en una palapa [vivienda] de Los Cabos, y sin ningún problema".

"En los hoteles de los pueblos y los municipios, las fondas y restaurantes son de primera, les puedo presumir que no solo se come bien, de manera suculenta, sino que es barato, comida buena bien guisada, con chef de platillos regionales; no es cara la comida y es muy importante que es comida sana, no se enferma uno", añadió el presidente.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo advirtió que en estas temporadas de calor hay que actuar con precaución si son mariscos, pero su respuesta derivó hacia la variedad de los platillos tradicionales mexicanos, y "lo sano de nuestra comida por nuestras culturas y la mezcla de nuestras culturas".

López Obrador anunció que el Gobierno premiará a los pueblos más limpios y mejor adornados del país, "con los mejores jardines, en las avenidas con buganvilias, una flor multicolor que se da en todo el país", también conocida como veranera y trinitaria.

Un encuesta publicada el 4 de marzo otorga 78% de popularidad al presidente, que cumplió el 1 de marzo tres meses en el cargo.