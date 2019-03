Político español cercano a FARC califica de "montaje" captura de fiscal en caso 'Santrich'

"Nuevo burdo montaje para crear opinión negativa contra posible denegación de extradición de 'Jesús Santrich' el día que EEUU confirma no tener pruebas", escribió Santiago en su cuenta de Twitter.

Nuevo burdo montaje para crear opinión negativa contra posible denegación extradición #SantrichLibre, el día que EEUU confirma no tener pruebas. Nadie gasta un peso en sobornar a un fiscal de la JEP cuando esta Fiscalía no tiene competencia en extradicion https://t.co/r6pjt94Ai4 — Enrique Santiago (@ensanro) March 1, 2019

​La declaración de Santiago, quien es secretario general del Partido Comunista de España y quien integró el equipo jurídico de las FARC durante las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, se dio luego de que en la tarde de este viernes la Fiscalía de Colombia anunció la detención del fiscal Carlos J. Bermeo cuando recibía un soborno en un hotel de Bogotá para, al parecer, frenar la extradición de 'Santrich'.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Detienen en Bogotá a fiscal acusado de recibir soborno en caso Santrich requerido por EEUU

"Capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con cuatro personas más, incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en dos hoteles en norte de Bogotá, en momento en que recibían 500.000 dólares a cambio de oferta para incidir en trámite de extradición de Zeuxis Hernández", informó la Fiscalía a través de Twitter.

Tras conocer la noticia, el presidente de Colombia, Iván Duque, confió en que se llegue "hasta las últimas consecuencias" en la investigación del caso.

"La información que está circulando, que se estaban realizando gestiones para retrasar extradiciones, me parece que es de suma gravedad y espero que se llegue con contundencia hasta las últimas consecuencias", dijo Duque en declaraciones que publicó el diario local El Tiempo.

De acuerdo con Santiago, Bermeo, quien integra la fiscalía de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), no tiene injerencia en la decisión de si se extradita o no a 'Santrich', por lo que no tiene sentido que alguien busque sobornarlo.

Temas relacionados: Representante de la UE llega a Colombia para observar implementación de paz con FARC

"Nadie gasta un peso en sobornar a un fiscal de la JEP cuando esta Fiscalía no tiene competencia en extradición", agregó Santiago en Twitter.

© AP Photo / Mike Corder CPI pide a Duque que sancione ley que regirá a tribunal de paz en Colombia

Por su parte, la JEP (tribunal de paz creado en los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado) señaló esta tarde a través de un comunicado que, en efecto, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que integra Bermeo, "no es parte en los trámites de garantía de no extradición", pero pidió a la Fiscalía General que investigue el caso de sobornos con "celeridad".

'Santrich', uno de los negociadores del acuerdo de paz, fue detenido el 9 de abril de 2018 en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exguerrillero está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos quince millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que habría incumplido el mismo y puede ser objeto de extradición.

Más aquí: Exguerrillero de FARC colombianas niega reunión con miembros de Cartel de Sinaloa

Sin embargo, el 23 de octubre de 2018 la Secretaría Ejecutiva de la JEP le solicitó al Gobierno de EEUU, por medio de una carta rogatoria, que entregue el material probatorio contra 'Santrich' con el fin de definir sobre la extradición del exguerrillero.

Más temprano, los medios de comunicación local divulgaron una carta del Departamento de Justicia en la cual ese organismo notificó de manera oficial a la JEP que la entrega de pruebas en el caso contra 'Santrich' "no corresponde con su práctica judicial" y que por ello no enviará elementos materiales probatorios.

Los reclamos de la JEP a EEUU mantienen congelada por ahora la extradición del exguerrillero, mientras que la FARC sostiene que dicho pedido es un montaje entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y Washington para afectar el Acuerdo de Paz y llevar a cárceles de ese país a líderes de la antigua guerrilla.

Se prevé que en las próximas horas ese partido también se pronuncie sobre la detención del fiscal de la JEP.