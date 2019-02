Acción judicial de padres peruanos frena política de enfoque de género en escuelas

"La demanda contra el Minedu no está hecha en base a si el cambio (en la currícula con la introducción del enfoque de género) es bueno o malo, sino a que no se ha cumplido con consultar sobre éste a los padres de familia", afirmó Cotrina, quien es uno de los seis ciudadanos que ha presentado la acción judicial.

Según el Minedu, el enfoque de género es una política que busca que en la currícula escolar (el plan de enseñanza para los niños en edad escolar) se enseñe que tanto hombres como mujeres poseen las mismas oportunidades y derechos.

En 2017 la organización PEA presentó una acción popular en contra de la implementación de esta política del Minedu, alegando que no se había cumplido con consultar a los padres de familia sobre el tema.

Por esta razón, la implementación del enfoque de género ha quedado en suspenso, esperando que el Poder Judicial resuelva la causa, algo que aún no tiene plazo de resolución visible.

Para Cotrina, el enfoque de género, al que llama "ideología de género", es una "agenda clara en torno a que existe una ideología que busca imponer una visión poco realista del ser humano (…) que está basada en un concepto que es el tema del enfrentamiento entre hombre y mujer que genera odio y no la complementariedad (entre ambos)".

En el enfrentamiento entre fuerzas conservadoras y progresistas, estas últimas han acusado que organizaciones como PEA están en contra de la igualdad entre hombres y mujeres, buscando mantener cierto estatus quo donde la mujer está supeditada al hombre en roles anacrónicos.

"Ningún padre está en contra de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nadie está en contra de un cambio de roles, la mujer puede trabajar en lo que se le dé la gana; es una locura hacer pensar que nosotros no queremos eso. Eso es lo que dicen ellos (los progresistas) para justificar su posición y una ideología", aseguró Cotrina.

A decir del vocero conservador, lo que pretende PEA es también que no se busque desatender los aspectos biológicos dentro de las cuestiones de género, algo que estaría haciendo el Minedu.

En el acápite del texto referido al enfoque de género en la currícula escolar, el Minedu establece que "si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestra interacciones".

Al respecto, Cotrina afirmó que no va a dejar que a su "hija le digan no existe hombre y no existe mujer, no eres hombre y no eres mujer, tú te vas a construir. Eso va en contra de la ciencia y la biología, va en contra de la realidad".

El próximo 8 de marzo, la Corte Suprema ha convocado a PEA y al procurador en representación del Minedu para escuchar los alegatos de ambas partes dentro de una nueva audiencia en el caso.

PEA confía en que se respetará lo que ellos consideran una defensa al derecho constitucional a la libertad de pensamiento que no puede ser vulnerado por la "imposición de una ideología", además del derecho de los padres a educar a sus hijos "de acuerdo a sus propios valores".

Mientras tanto, un nuevo año escolar empezará el 11 de marzo en todas los centros educativos públicos de Perú, este se convertiría en el segundo periodo lectivo sin que se resuelva los parámetros referidos al género en que se educarán los niños.