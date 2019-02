Senador chileno: viaje de Piñera a Colombia por Venezuela es "para figurar"

"El viaje de Piñera no tiene ningún sentido más que figurar, él está buscando sacar beneficios personales de todo esto", opinó Guillier.

El senador se manifestó en contra del viaje que este viernes hará el presidente Piñera a Colombia para entregar ayuda humanitaria a Venezuela junto a su homólogo de ese país, Iván Duque.

Guillier criticó la manera en que Piñera está llevando las relaciones internacionales de Chile en general y con Venezuela en particular.

Aseguró que el presidente "está rompiendo la tradición histórica de nuestro país, que es buscar siempre la solución pacífica de los conflictos".

"Lo que está haciendo Piñera es intervenir en la política interna de un país para sacar ventaja personal, y esa posición, que solo representa al Gobierno de turno, está perjudicando a todo el Estado de Chile", dijo.

A su vez, afirmó que el mandatario chileno debería hacer lo mismo que se hizo cuando Chile actuó como mediador en el conflicto entre Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

"En esa instancia Chile actuó como facilitador, como observador, como un mero mediador, pero ahora lo que está haciendo Piñera es intervencionismo", agregó.

Por último, aseguró que el viaje de este viernes será "un grave error, ya que actualmente se están produciendo en Chile una serie de incendios forestales en el centro y el centro sur del país, pero Piñera se preocupa de Venezuela".

Desde la oposición chilena se han levantado diversas críticas en contra del viaje del presidente Piñera, sobre todo a raíz de los incendios forestales que están afectando a la zona centro sur del país.

El senador socialista Juan Pablo Letelier (centro-izquierda) escribió en su cuenta de la red social Twitter que "mientras en varios puntos del país solicitan apoyo internacional para enfrentar los incendios forestales, Piñera anuncia un viaje a Cúcuta (Colombia, noreste) para ayuda humanitaria a Venezuela, insólito".

El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona (izquierda), calificó a Piñera de "demagogia de provocador, que ahora va a Cúcuta".

Carmona se preguntó a través de Twitter: "¿Por qué no recorre las regiones de Chile con ayuda humanitaria para los cesantes, damnificados y pensionados?"

El excanciller chileno Heraldo Muñoz (centro-izquierda) publicó en esa red social que está "a favor de enviar ayuda humanitaria a Venezuela, pero ello no es sustituto de gestión chilena para viabilizar salida negociada y pacífica a crisis venezolana, ¿dónde está la concertación, por ejemplo con la Unión Europea? ¿Dónde está el ejercicio persistente de la diplomacia?".

"No me explico cómo viajar a Cúcuta contribuye a "salida pacífica y constitucional" en Venezuela, según el presidente no hay gestión diplomática en marcha, no se habla con el Vaticano para explorar condiciones mínimas de un diálogo, ni hay coordinación con la Unión Europea", agregó Muñoz.

Piñera se reunirá este viernes con el presidente colombiano Duque en la ciudad fronteriza de Cúcuta, y se comprometió a entregar entre siete y ocho toneladas de medicamentos y alimentos para Venezuela.