Experto: "En Venezuela se está jugando el concepto y la esencia de la democracia"

Según Fierro, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), los miembros del bloque que han optado por desconocer el mandato de las elecciones del 20 de mayo de 2018 —en las que Maduro se consagró presidente para un nuevo período con casi el 68% de los más de 9 millones de votos— "rompen una tradición diplomática". El experto subrayó que "se reconocen Estados", y no distintos Gobiernos dentro de cada nación.

"Recordemos que ni siquiera la UE ha dejado de reconocer por ejemplo a Saddam Hussein en Irak o a Bashar Asad en Siria. [Reconocer a Guaidó] obedece obviamente a penas que nada tienen que ver con el ordenamiento jurídico internacional y con la diplomacia", puntualizó Fierro.

Alemania, Francia, Reino Unido y España habían exhortado este 26 de enero a que el presidente de Venezuela convocara a nuevas elecciones, so pena de reconocer a Guaidó en un plazo de ocho días. Este 4 de febrero, las cuatro naciones procedieron con la medida anunciada y Austria, Portugal, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia tomaron el mismo rumbo. Sin embargo, para Fierro, "la diplomacia tiene sus espacios, sus procesos y sus tiempos", pero siempre viene "primero la negociación y el contacto previo antes que cualquier tipo de ultimátum".

El plazo de ocho días expresado por los países europeos "es algo completamente inédito, que no solo no contribuye a calmar la situación que puede haber en Venezuela" sino que la empeora", opinó el miembro del Celag.

De momento, el reconocimiento de Guaidó yace sobre cada país del bloque y no es una materia de competencia de la Unión. La alta representante de la Unión para los Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, copresidirá junto al mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela en Montevideo este 7 de febrero.

El objetivo de esta instancia consistiría en crear las condiciones necesarias para la celebración de nuevas elecciones y lograr "una solución pacífica y democrática" a la crisis, según un comunicado conjunto emitido por Uruguay y la UE sobre el grupo, en el que se espera que participen Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Uruguay y Ecuador.

No obstante, dado que "la UE carece de una política exterior" única, las acciones emprendidas por sus miembros "contribuyen a erosionar la credibilidad en asuntos exteriores" del bloque. Fierro opinó que dados los hechos recientes "ya está muy lastrada para parecer como un actor fiable en cualquier tipo de negociación o de diálogo".

"Donald Trump marca la línea y los países europeos la siguen. La UE y muchos de sus países (entre ellos España) son unos enanos en política exterior. Cuando digo enanos, lo digo sin ningún tipo de valoración peyorativa. Tienen una escasa fuerza, incluso sobre la política exterior estadounidense. Recordemos episodios como la guerra de Libia. Es evidente la política exterior de EEUU es la que está marcando el compás", puntualizó Fierro.

Para el analista hay que preguntarse qué se juega en la cuestión venezolana. A su criterio, lo que está en la mesa es "el concepto y la esencia misma de la democracia".

"Esto no es una cuestión de chavismo sí, chavismo no. Ni de Guaidó sí o Guaidó no. Es una cuestión de democracia. ¿Qué ocurre con los más de 9 millones de personas que acudieron a votar el 20 de mayo, independientemente de que lo hayan hecho por Nicolás Maduro, cualquiera de los otros cuatro candidatos, en blanco o nulo? La gente no emitió una opinión, emitió un mandato absoluto, un imperativo legal", subrayó Fierro.

En ese sentido, "el reconocimiento de una persona" como Guaidó, "que no se ha presentado en las elecciones, contraviene el mandato expresado en las urnas", que "debe ser el mandato absoluto para todos los actores políticos externos e internos", sentenció.

En Europa se repite la situación de varias naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, que se han posicionado en contra de Maduro: "Se agitan fantasmas exteriores para tapar los problemas internos en cada país", opinó el analista.

"Desde hace algunos años, el fantasma que se ha agitado en algunos países es Venezuela". Los países que reconocen la presidencia de Juan Guaidó tienen Gobiernos con serios problemas internos, según Fierro. "Focalizar en Venezuela es una forma de cambiar el debate y que los ciudadanos se centren en problemas que pueden estar a 7.000 o 9.000 km de donde viven, en lugar de enfrentarse a los problemas internos", comentó.

El "foco mediático" y la manera en la que los medios de comunicación internacionales muestran la situación tiene mucho que ver, porque si bien el apoyo a la oposición "es fuerte y sólido, no lo es menos" el del chavismo.

A modo de ejemplo, citó las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno en dos extremos de Caracas. Mientras que la concentración a favor de Guaidó resonó en pantallas internacionales, la de apoyo a Maduro no fue siquiera retratada. Según dijo, "mediáticamente no interesa dar esa imagen".

"El chavismo sigue siendo una enorme identidad política que tiene el apoyo voluntario de millones de personas en el país. Pueden estar equivocadas o no, eso queda para el debate", pero no se puede negar que es "una fuerza con la que hay que contar siempre", dijo Fierro.

"Es falso el relato que se hace mediáticamente de que hay un pueblo luchando por la libertad, contra una clase dirigente. Eso no se corresponde con la realidad. Cualquiera que vive en Venezuela lo puede ver y captar, tanto en los resultados electorales con el apoyo de votos al chavismo, como con las manifestaciones de calle", aseveró.

Respecto a las especulaciones de si el Ejército pudiera apoyar a Guaidó, como se ha exhortado desde EEUU, Fierro subrayó que las Fuerzas Armadas "no son leales a Maduro o al Gobierno", sino que "a los preceptos que marca la Constitución". Por lo tanto, "se mantienen a las órdenes de un jefe de Estado que se haya elegido por mayoría en voto popular" y cumplen con el papel que le dicta la Carta Magna.

"Se habla mucho sobre el tema del Ejército en estos días, pero sinceramente creo que a diferencia de hace 20, 30 o 40 años. los mandos del Ejército venezolano tienen una lealtad no a Maduro, al chavismo, o al gobierno sino a la Constitución que aprobaron en 1999", concluyó.