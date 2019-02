Oficialistas venezolanos conmemoran 4 de febrero como el día en que "el pueblo despertó"

"Ese día fue el despertar del pueblo que estaba dormido, sumiso, ese día nos indicaron el camino, fue una luz, porque ya estábamos cansados de lo que ocurría en Venezuela, y Chávez nos abrió las puertas del cambio", dijo a Sputnik María Fernández, 52 años.

El 4 de febrero de 1992 hubo un intento del golpe de Estado, encabezado por el expresidente Hugo Chávez, contra el Gobierno de Carlos Andréz Pérez (derecha, 1989–1993), el cual fracasó.

Chávez fue detenido y liberado dos años más tarde; posteriormente, en 1998, se postuló a la presidencia y gobernó el país suramericano desde 1999 a 2013, cuando falleció.

En 1992, Venezuela vivía una situación de crisis económica y escándalos de corrupción, caída de los precios del crudo y privatizaciones, y para los seguidores del oficialismo, Chávez surgió como parte de ese descontento social.

"En ese momento había de todo aquí, había corrupción, escasez y a casi todo el país lo estaban hipotecando, y por eso hubo una explosión social, acompañada por militares, el mismo presidente vendía nuestro país y no teníamos un líder que nos comandara o no sentíamos que alguien que no llevara por el camino correcto, y apareció Chávez", señaló a esta agencia Dismar Flores, de 60 años.

Para Nelvis Aponte de 68 años, en 1992 Chávez allanó el camino para sacar a Estados Unidos de Venezuela.

"El 4 de febrero, fue cuando nuestro comandante nos despertó y nos liberó del yugo de los gringos, en ese momento ellos querían quedarse con todo lo nuestro, y Chávez les puso un parado y ahora no pueden con nosotros, y si los gringos vienen para acá se van a encontrar con un pueblo valiente", advirtió.

El pasado 4 de febrero, con motivo de la conmemoración de los 27 años de la revolución bolivariana, impulsada por Chávez, sectores oficialistas se concentraron desde la 13:00 hora local (17:00 GMT), en los predios del Cuartel de la Montaña 4 de Febrero.

En este lugar, situado en una montaña del oeste de Caracas y rodeado por los edificios del sector 23 de enero, en el cual funcionó el Museo Histórico Militar desde 1981, reposan los restos del expresidente Chávez.

