Más sanciones contra Venezuela: "La tarea de Washington es evidente"

Kozlov, el decano de la facultad de política y de relaciones internacionales del Instituto Siberiano de la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (Ranepa), cree que Estados Unidos persigue un cambio de Gobierno en Venezuela desde hace tiempo.

"Las sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela tienen el clarísimo objetivo de cambiar al Gobierno del país. De hecho, EEUU persigue que [el presidente de Venezuela] cambie desde hace ya cierto tiempo. Y el paso que ha dado el líder de la Asamblea Nacional Venezolana no hace sino alimentar ese deseo e impulsar [ese cambio]", señala Kozlov.

El politólogo añade que Venezuela representa "un problema bastante serio para EEUU" y que las manifestaciones y las protestas que se iniciaron a principios de 2019 representan una oportunidad más para deshacerse del Gobierno chavista y sustituirlo por otro más leal " que se adhiera a la senda del globalismo neoliberal", ha apuntado.

El dirigente venezolano, Nicolás Maduro, ha calificado las nuevas sanciones estadounidenses contra PDVSA de "contrarias a la ley", y ha prometido tomar medidas para proteger a la empresa estatal. Las sanciones afectan a Citgo, la filial estadounidense de PDVSA.

"Nos quieren robar Citgo (…) Tomaremos las medidas jurídicas, políticas, operativas, técnicas y comerciales necesarias para proteger los intereses de Venezuela en Estados Unidos y en nuestra patria. Daremos una respuesta proporcional para proteger los intereses de Venezuela en las horas venideras", ha añadido Maduro.

El mandatario se dirigió al presidente estadounidense, Donald Trump, en inglés. "'Not that way', Donald Trump! Not that way!", exclamó.Por su parte, Washington ha bloqueado los activos de PDVSA en territorio estadounidense y ha prohibido cualquier acuerdo con la empresa. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, ha manifestado que de esta forma se protege la empresa para la nación venezolana y se adoptan medidas para proteger el propio mercado. El bloqueo de estos activos significa que pasan a ser titularidad no de Maduro, sino del autoproclamado 'presidente encargado', Juan Guaidó.

