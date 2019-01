Los cubanos rechazan el intento de golpe de Estado en Venezuela

LA HABANA (Sputnik) — Venezuela resistirá y no se pondrá de rodillas, expresó a Sputnik el cubano Juan Eulogio Martínez, obrero de la construcción que repudió la intentona golpista producida la víspera en la nación suramericana.

"Estados Unidos no se esconde para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro y a la Revolución bolivariana, y junto con ellos, los gobiernos lacayos de derecha en América Latina, pero Venezuela resistirá y no se pondrá de rodillas", comentó Martínez a esta agencia.

© AP Photo / Andy Wong China se opone a la injerencia unilateral en los asuntos internos de Venezuela

Las reacciones se produjeron en la isla después que se conoció la noticia de que Washington había reconocido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (en desacato, según el gobierno de Maduro), como presidente interino de Venezuela.

"El presidente de EEUU, Donald Trump no tiene escrúpulos, y le da lo mismo construir un muro en la frontera con México para frenar a los inmigrantes centroamericanos, que estrangular a Cuba por hambre, que provocar un baño de sangre en Venezuela", agregó Martínez.

Más: ¿Habrá violencia? Hipótesis sobre la Guerra Civil Molecular en Venezuela

La decisión de EEUU de reconocer como presidente legítimo a Guaidó, destapó una controversia internacional, después que varios países miembros del grupo de Lima se unieron al reconocimiento, y otras naciones, entre ellas Cuba, Rusia y China, rechazaron como ilegal e injerencista la maniobra política que aumenta las tensiones en suelo venezolano.

© REUTERS / Carlos García Rawlins EEUU reconoce a Guaidó: un "plan de intervención" en Venezuela

"Llevan 20 años intentando acabar con el chavismo [tendencia política oficialista en Venezuela], primero contra [Hugo] Chávez y ahora contra Maduro, igual que han querido hacer aquí [en Cuba] durante 60 años, pero fracasarán en su intento, los venezolanos deben unirse y defender su Revolución", subrayó Estela Solano, una enfermera jubilada que participó hace unos años en un programa de salud en la nación suramericana.

El 23 de enero, Cuba reafirmó su posición de apoyo solidario con el Gobierno y pueblo venezolano, en mensajes difundidos a través de la red social de Twitter del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla.

Firme apoyo y solidaridad de #Cuba con el Presidente constitucional @NicolasMaduro ante intento golpista. La voluntad soberana del pueblo de Venezuela prevalecerá frente a la intervención imperialista. La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 23, 2019

Fidel expresó: “Venezuela es

la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de

los pueblos de América. Luego, Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América”.

Apoyamos a @NicolasMaduro y a la #RevoluciónBolivariana pic.twitter.com/IbPt2zk4hu — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 23, 2019

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

Saliendo al paso de aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, Maduro alega que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.

© REUTERS / Marco Bello Los golpes que prepara EEUU contra Venezuela

El 23 de enero el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, (parlamento unicameral, de mayoría opositora y actualmente en desacato), Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país ante una manifestación en las calles de Caracas.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.