La oposición de Venezuela busca el "eslabón más débil" del Ejército para derrocar a Maduro

"Yo admito que ahora se está llevando a cabo la búsqueda del 'eslabón más débil', quizás no entre los generales, sino entre los capitales y mayores; si la oposición localiza entre los mandos medios bastante jefes con influencia, podrá llevar a cabo un golpe de Estado militar", señaló el experto.

En referencia a los recientes disturbios y la intentona de revuelta militar, el analista estimó que "no se trata de la envergadura de las manifestaciones, sino que realmente se está llevando a cabo un tanteo de los puntos débiles de las autoridades vigentes, no se trata de una muestra esporádica de una fractura existente en la élite gobernante".

© REUTERS / Andres Martinez Casares Identifican a la primera víctima mortal de los disturbios de Venezuela

"El hecho de que el Ejército no está unido era claro desde hace cuatro años, porque incluso en las elecciones de 2015 se observó que en los barrios donde viven familias de militares el porcentaje de votación por la oposición era alto; simplemente el Ejército hasta el momento no se muestra desleal con el régimen, pero eso no torna menor la insatisfacción existente", comentó el experto.

Según Jéifets, no se debe subvalorar el peligro potencial de las protestas que sacudieron Venezuela durante los últimos días, incluyendo el intento de rebelión militar.

Además: Una cacerolada en el sector de Cotiza en Caracas

"Pienso que el objetivo de la acción del lunes no era derrocar a Maduro, sino demostrar que dentro del Ejército también hay descontento y que otros militares potencialmente descontentos viesen que no están solos; si esos descontentos potenciales dejan de dudar que están solos, podría tener lugar un intento exitoso o frustrado de cambio violento de Gobierno", advirtió.

© REUTERS / Manaure Quintero Guaidó asegura que las protestas muestran la crisis que atraviesa Venezuela

Para el experto, ahora "puede pasar cualquier cosa".

Por ahora es difícil decir hasta qué punto es fuerte el descontento en el Ejército de Venezuela, pero es evidente que existe, destacó.

En la madrugada del 21 de enero, un grupo de militares, tras robar un parque de armas en el este de Caracas, tomó un puesto de control, situado en el sector Cotiza, al noroeste de la ciudad.

Los militares, quienes expresaron su repudio a las políticas del Gobierno, fueron detenidos.

También: Incidente en destacamento de Caracas "no amenaza estabilidad de Venezuela"

© AFP 2018 / Federico Parra Caracas amanece en calma y con presencia militar en las calles tras jornadas de protestas

De acuerdo a la información dada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, este grupo había robado 51 armas de guerra, de las cuales solo se recuperaron 40.

Además, detalló que el grupo estaba vinculado con el partido Voluntad Popular al que pertenece el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de mayoría opositora, Juan Guaidó.

Rodríguez afirmó que el grupo de militares tenía un plan para llegar al Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) y para atacar la manifestación opositora que se realizará este 23 de enero.

Más aquí: Caracas amanece en calma y con presencia militar en las calles tras jornadas de protestas