Caracas amanece en calma y con presencia militar en las calles tras jornadas de protestas

"Aquí cerramos la autopista, porque este Gobierno no nos escucha, tenemos más de seis meses sin una gota de agua y a nadie le importa, ya este Gobierno no está haciendo las cosas bien", dijo a Sputnik Mercedes Nieto, habitante del sector el Limón, situado en el estado Vargas (norte).

De acuerdo con la organización no gubernamental Observatorio de Conflictos, se registraron manifestaciones en al menos 30 sectores.

En la Avenida Fuerzas Armadas, al oeste de la ciudad, Sputnik tuvo conocimiento de que se produjo el cierre de vías hasta pasada la media noche.

Mientras, en otros sectores los vecinos se mantuvieron tocando sus cacerolas en protesta, durante horas de la noche.

En el sector Cotiza, situado al noroeste de Caracas, la población también protestó en horas de la madrugada y un poblador señaló a Sputnik que decidió mantenerse en las calles para protestar por el alto costo de la vida.

"Mira el alto costo de la vida, que el Gobierno no reacciona con esta situación que estamos viviendo, porque yo te hablo claro, yo soy revolucionario de corazón, pero de verdad estoy obstinado porque los chamos [niños] pasan hambre no hay en realidad algo que impulse a un cambio a esta situación del país", dijo un vecino de Cotiza que prefirió no ser identificado por temor a acciones en su contra.

Las protestas se produjeron luego que los habitantes de Cotiza, en el oeste de Caracas, salieron a las calles el 21 de enero para apoyar a un grupo de uniformados que intentaron tomar un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (componente de la Fuerza Armada Nacional), en esa localidad.

Sin embargo, tras la detención de este grupo, los manifestantes se mantuvieron en la calle, hasta que fueron replegados con gases lacrimógenos por funcionarios militares.

La oposición venezolana ha convocado movilizaciones para este 23 de enero contra el Gobierno.

Por su parte, el oficialismo aseguró que también saldrá a las calles, pero a manifestar su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

Desde el pasado 10 de enero, cuando Maduro se juramentó para su nuevo mandato presidencial (2019 — 2025), la tensión en Venezuela incrementó, pues la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora, aprobó un decreto en el que lo declara como "usurpador" del cargo, dado que consideran ilegítimasen las que fue reelecto.

Las autoridades venezolanas aseguran que los comicios se realizaron siguiendo todas las normativas vigentes.