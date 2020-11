Sahara Occidental: cine, deporte y ayuda internacional para paliar el sufrimiento

La carrera no reúne atletas profesionales (una semana en el desierto tendría graves consecuencias para su meticulosa preparación), pero sí a semiprofesionales, aficionados y antiguas estrellas, como los excampeones del mundo Martín Fiz (en la edición de 2009) y Abel Antón (en 2006).



Si un maratón es ya de por sí una prueba dificilísima, correr uno por el desierto se convierte en una peripecia. Es una carrera popular, abierta a todo el mundo que deseé participar. No solo se corre la prueba de los 42,195 km, también sobre distancias de 21, 10 y 5 km. Además hay carreras infantiles.



Sin embargo, a diferencia de las carreras populares, su objetivo no es perpetuarse en el calendario deportivo; su misión es desaparecer.



Al menos que no vuelva a disputarse en Tinduf, que los 42'195 km se corran algún día junto a los territorios del Sahara bañados por el océano Atlántico.