Cómo China va ganando la lucha por África

Pocos observadores cuestionan ahora la capacidad de China de celebrar esta cumbre en Pekín, que sería la más representativa en cuanto a número de participantes, además de histórica, puesto que la nación asiática ha destinado alrededor de 300.000 millones de dólares a apoyar el comercio y la cooperación económica con África en los próximos años.

"Las oportunidades para la comunicación de China con los países africanos ahora superan significativamente las capacidades de cualquier otro país del mundo", comentó a Sputnik Nikolái Shcherbakov, del Centro de estudios africanos del Instituto de historia mundial de la Academia Rusa de Ciencias.

Según el analista, si China logra celebrar una cumbre tan representativa, confirmará su apuesta por reemplazar a EEUU en los lazos con los países africanos en la economía y otras esferas, y reclamar el papel del líder en la región.

Shcherbakov subrayó que existe una lucha por África, pero en muchos sentidos ya ha sido ganada por China.

"China domina en África. Para un número significativo de países africanos, es el principal socio estratégico. Y esto es muy importante para los propios africanos, que reciben un gran beneficio económico de esta cooperación", explicó.

No obstante, Wang Yi observó que todavía hay países africanos que no pueden normalizar las relaciones con China y participar en la cooperación chino-africana debido al mantenimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán. Según el ministro chino, esto claramente no se corresponde con los intereses fundamentales de sus países y pueblos.

Wang Yi también expresó su sincera esperanza de que todos los países de África, sin excepción, puedan aparecer en una fotografía familiar de la cooperación entre China y África. Hoy en día, carece de representantes de Suazilandia y Burkina Faso, ya que estos son los dos últimos países africanos que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán.

Chen Xiaoxiao, analista de la Universidad Jimei en Xiamen, señaló a Sputnik que la tendencia de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán se fortalecerá en una serie de países.

"En diciembre de 2016, Santo Tomé y Príncipe anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán. Luego, en una semana, este país restableció las relaciones diplomáticas con China. Después de 2016, después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Gambia y Santo Tomé y Príncipe con China, Panamá hizo lo mismo", recordó.

Chen afirmó que China ya se ha convertido en el socio comercial más importante de África, superando a EEUU y los antiguos países metropolitanos. Son enormes también las inversiones de China en África, agregó.

"Al convertirse en el motor de la economía asiática, China destina ahora las inversiones a la prosperidad de los países africanos".

"Por lo tanto, el significado político de las relaciones chino-africanas es un desarrollo común sostenido, una puesta en práctica del concepto de una comunidad de destino común para la humanidad", destacó.

En este contexto hay que enmarcar las declaraciones del primer ministro de Santo Tomé y Príncipe, Patrice Trovoada. En una reunión con Wang Yi indicó que la disposición de China, la segunda mayor economía del mundo, de desarrollar relaciones amistosas con Santo Tomé y Príncipe, el penúltimo país africano más pequeño, confirma el compromiso del gigante asiático de seguir el principio de igualdad entre países grandes y pequeños.