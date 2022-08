https://mundo.sputniknews.com/20220802/espana-reafirma-su-apoyo-al-tratado-sobre-la-no-proliferacion-de-las-armas-nucleares-1128923496.html

España reafirma su apoyo al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

España reafirma su apoyo al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares

MOSCÚ (Sputnik) — España reafirmó su apoyo al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), declaró la secretaria de Estado de Asuntos... 02.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-02T13:48+0000

2022-08-02T13:48+0000

2022-08-02T14:04+0000

españa

tratado de no proliferación nuclear (npt)

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/16070/52/160705224_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3048d0228bc0382b475b5c3f110874dd.jpg

En su discurso ante la décima Conferencia de Examen del TNP Moreno Bau abogó por tomar medidas de reducción de riesgos en materia de uso del arma nuclear y por retomar las negociaciones sobre control de armamentos y reducción de arsenales por parte de los Estados poseedores de este tipo de armas.En lo referente a la no proliferación, la diplomática española expresó el respaldo de su nación a las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su sistema de verificación en base a acuerdos de garantías y su protocolo adicional, que constituyen el estándar internacional al respecto.Entre otras cosas, la secretaria volvió a expresar la esperanza de España de que tengan éxito las conversaciones sobre el acuerdo nuclear iraní, "fundamental para la estabilidad en Oriente Medio y para prevenir una carrera de armamentos regional".Moreno Bau condenó asimismo las acciones de Corea del Norte que "debe cesar inmediatamente en sus provocaciones e implicarse de forma decidida en un proceso diplomático para su desnuclearización completa, verificable e irreversible".El Tratado de No Proliferación Nuclear, en vigor desde 1970, consagra que los Estados Nuclearmente Armados (China, EEUU, Francia, Reino Unido y Unión Soviética, a la que reemplazó Rusia) no pueden transferir armas nucleares o tecnologías correspondientes a otros países, ni ayudarles en el desarrollo de tales armas, mientras que los Estados No Nuclearmente Armados se comprometen a no desarrollar armas nucleares.

https://mundo.sputniknews.com/20220801/putin-no-puede-haber-ganadores-en-una-guerra-nuclear-y-nunca-debe-desencadenarse-1128889938.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tratado de no proliferación nuclear (npt), europa