Comenzó la Copa Evo con la premisa de integrar a Sudamérica mediante el fútbol | Fotos, videos

Equipos sub-17 más reconocidos de Argentina, Brasil, Perú, Chile y Bolivia juegan en el Trópico de Cochabamba la primera edición de este torneo, que pretende... 01.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

fútbol

evo morales

📝 reportajes

⚽ deportes

Los municipios del Trópico de Cochabamba viven la fiesta futbolística más grande de la que tengan memoria. En el estadio del Bicentenario de Villa Tunari comenzó la Copa Evo, de la cual participan 12 equipos sudamericanos sub-17. Inauguró el torneo el expresidente homenajeado, quien destacó que años atrás esta zona estaba sometida a la intervención militar de Estados Unidos. Actualmente es "una región de integración mediante el deporte", sostuvo.Cientos de familias del Trópico llegaron al estadio olímpico antes de que se abrieran sus puertas. Se resguardaron de los 30 grados habituales en la sombra que dejaba la inmensa construcción, con capacidad para 25.000 espectadores e inaugurado en 2018 por el expresidente Evo Morales (2006-2018).La mayoría de familias campesinas de esta región se dedican al cultivo de la hoja de coca. Durante décadas soportaron las políticas erradicatorias de "coca cero", impulsada por los sucesivos gobiernos nacionales, bajo la guía de la Embajada de Estados Unidos y la Agencia de Lucha contra las Drogas de ese país, la DEA.Clemente Galarza estuvo entre los primeros en ingresar al estadio. Se ubicó en un asiento que quemaba bajo el sol implacable del mediodía, pero le daba una buena perspectiva del campo de juego. "Siento que esta copa no debería jugarse una sola vez. Deberíamos algunas veces repetirla, porque es bonito el encuentro con los otros países, que están acá y van a conocer el Trópico", dijo a Sputnik.Hasta el 7 de agosto en los municipios de esta región jugarán Boca Juniors y River Plate, de Argentina; Gremio y Sao Paulo, de Brasil; Deportivo Trópico, Nueva Santa Cruz, Always Ready, Bolívar, The Strongest y Aurora, de Bolivia; Sporting Cristal de Perú y Universidad Católica de Chile.Galarza lucía los colores amarillo y azul del club argentino: "Apoyo a Boca, porque siempre hace historia allá en Argentina. Va a ser una alegría verlo jugar acá, en la cancha", comentó. Nunca pudo visitar el vecino país, aunque allí vive su hijo Luis con su madre.El Trópico de EvoEl Trópico de Cochabamba, en el centro del país, fue la escuela política de Morales. Allí se formó y creció como líder de las organizaciones cocaleras, que durante la década del '80 se enfrentaron a militares bolivianos y estadounidenses para defender sus cultivos de coca.Leonilda Zurita, quien también fue parte de esa historia, asistió a Villa Tunari a ver el partido inaugural entre Boca y Bolívar."Tanto nos acusan de que es una zona del narcotráfico, pero acá estamos para servirles", destacó.En las últimas semanas, partidos de la oposición se convocaron para boicotear esta copa. En el imaginario de estos sectores, quienes viven en esta región y siguen a Morales -la mayoría de la población- se dedicarían a actividades relacionadas con el narcotráfico. Por ello habían dicho que enviarían cartas a los equipos invitados para que desistan de participar.Aunque Morales fue derrocado en 2019, su ascendencia en la política boliviana es determinante: "Le tienen miedo al hermano Evo, por eso actúan de esa forma. ¿Por qué al menos no vienen a ver un partido?", invitó Zurita.La líder campesina destacó que, pese a los intentos de boicot, las federaciones de fútbol de la región avalaron la copa. "Felicito a todas las mamás y papás que han mandado a sus hijos a jugar, porque el deporte es unidad, disciplina e integración para la juventud".AgradecimientosLa fiesta inaugural de la Copa Evo contó con bailes típicos, como el Salay, y la realización de rituales en agradecimiento a la Pachamama por hacer posible el encuentro. El humo de la q'oa emplazada en medio de la cancha llegó a sentirse en todos los asientos.Antes del inicio del primer partido, Morales agradeció a todas las autoridades nacionales y extranjeras -allí estuvieron presentes los embajadores de Venezuela y de Rusia- así como a los equipos invitados, a las organizaciones del Trópico y empresarios involucrados en la realización de esta copa.El primer partido, entre Boca y Bolívar, terminó 2-0 a favor del visitante. En el segundo encuentro, Sao Paulo se impuso por 10-0 ante el local Deportivo Trópico.En los próximos días los encuentros seguirán en los municipios de Ivirgarzama, Entre Ríos, Chimoré y Shinaota.

fútbol, evo morales