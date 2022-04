En el primer viernes de marzo, los amautas de los Andes llenaron ciudades con humo de sus 'q'oas'

https://mundo.sputniknews.com/20220403/en-el-primer-viernes-de-marzo-los-amautas-de-los-andes-llenaron-ciudades-con-humo-de-sus-qoas-1123944311.html

En La Ceja de la ciudad de El Alto, decenas de yatiris y amautas (como se llama a los sabios de la cultura andina) atienden a la población para darles guía... 03.04.2022, Sputnik Mundo

El primer viernes de cada mes, en las poblaciones andinas de Bolivia se acostumbra a realizar q'oas en casas y en negocios. El humo dulce de las ofrendas atraviesa todas las calles de ciudades como La Paz, El Alto o Cochabamba, que dispersan con la esperanza de que en las próximas cuatro semanas les vaya bien tanto en lo familiar como en lo económico y laboral.La Ceja de El Alto es una de las zonas más transitadas del departamento de La Paz. Desde este punto se puede ver toda la capital paceña, distante a diez kilómetros de bajada por la autopista. Por la unión de ambas ciudades pasan miles de personas cada día, la mayoría trabajadores que van o vuelven de la urbe de abajo, que está unida indefectiblemente al pueblo alteño.La avenida Panorámica, en El Alto, debe su nombre a que ofrece un impresionante paisaje de la ciudad de La Paz. Allí, a metros de la parada de la línea Roja del teleférico, se encuentran decenas de casillas, una al lado de la otra, donde trabajan varios yatiris y amautas: sabios de la cosmovisión andina, que atienden a la población para darles guía y consejo en el tema que les preocupe.Sputnik recorrió este sitio, donde abunda la gente concernida (a veces desesperada) por cuestiones que no pueden resolver, lo cual motiva que recurran a la mediación divina de las y los sabios andinos. Generalmente, amauta y cliente se sientan en un sitio alejado, para que nadie escuche las recomendaciones y visiones que los religiosos cuentan al oído.Amautas y yatiris leen la suerte en hojas de coca, papas, plomo fundido, cerveza, café y naipes también. Por su servicio cobran entre 10 y 20 pesos bolivianos, lo cual equivale a un dólar y medio, hasta tres dólares, respectivamente.La importancia del viernesLos sabios andinos son considerados doctores del plano espiritual. Por ello, varios amautas y yatiris recibieron certificados del Gobierno nacional para desempeñarse como médicos naturalistas, dado el manejo que tienen de ciertas hierbas que crecen en el Altiplano.Según tata Orión, "es un tema psíquico-espiritual: lo que nosotros llamamos el ajayu", que a grandes rasgos podría definirse como el alma de una persona."Hay cosas extrañas que nos influyen. Por ejemplo, la maldición de una persona, que de algún modo llega a nuestras vidas y obstruye nuestro avance", explicó el sabio. Para esos casos es necesario practicar una "limpia", que él realizaría a su clientela con los materiales que humeaban en su q'oa.Tan profundas son las convicciones religiosas de gran parte de la sociedad boliviana, que algunos doctores derivan a sus pacientes a los curanderos de la avenida Panorámica, porque consideran que su ciencia médica ya no da soluciones."A mi hija se le empezaron a hinchar los pies y las piernas. Ya no le cabían ni los zapatos ni los pantalones. La llevamos a varios doctores, que le mandaron a hacer hartos exámenes, pero ninguno entendía qué pasaba. Igual la wawa se ponía peor, por último no podía ni caminar ni ir a la escuela", relató a Sputnik la señora María, que venía a visitar a doña Nelly, aparentemente la sabia más exitosa de la cuadra, con una decena de clientes en espera y rodeada del fuego de varias q'oas.Finalmente un doctor le recomendó a la madre que hiciera atender a la joven con doña Nelly, que por un precio especial fue a su casa y se pasó 24 horas dándole tratamiento. La amauta hizo honor a su fama: la niña se sanó.La célebre curandera se abstuvo de dialogar con este medio, porque tenía mucha gente esperándola. Con amabilidad pidió que se le realice la entrevista otro día.Mundo inmaterialSegún la cosmovisión andina, el primer viernes de cada mes "es día de evadir situaciones de kinchería [así llamado el mal agüero], embrujos, maldiciones. Lo que tratamos más que nada es el tema espiritual, para superar los conflictos de la vida, los problemas de familia, problemas financieros, de pareja, enfermedades extrañas", mencionó tata Orión."Creemos que el tema espiritual es muy amplio, mucho más amplio que el mundo material que nosotros llamamos realidad. Entender el tema espiritual es tan difícil, debido a que nuestros cerebros son materialistas ante las situaciones complejas que hay en lo que llamamos realidad", explicó el sabio, que asumió este modo de vida desde muy pequeño, cuando empezó a ayudar a su abuelo y a su papá, que se dedicaban a lo mismo.Demetrio Pocoata Mendoza se definió como "curandero naturista". Recibió a Sputnik en su casilla y cuando supo que es un medio de Rusia ofreció su pronóstico de manera gratuita: "Sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, le puedo decir que en 1995 nos congregamos los amautas y pronosticamos que Estados Unidos desaparece en 2030".El sabio, de 70 años, se definió como "en parte cristiano". De todos modos, aseguró que esta religión se terminó en el año 2000, luego de una batalla iniciada en la década del '70 contra la música de Rock & Roll y los valores morales que pregona."Esa religión se ha terminado en el año 2000. Ya no tendríamos que hablar de cristianismo", consideró tata Pocoata.¿Qué es un amauta?"El amauta es como el jefe de una tribu. Es el que maneja, como un presidente. Entonces, nosotros somos quienes conducimos a todos los enfermos, damos consejos para que tengan mejor suerte, salud, que triunfen", dijo Pocoata. Comentó que entre sus clientes tiene a economistas, contadores, "en mayor parte atiendo a gentes profesionales".Para tata Orión, ser amauta "es un tema de experiencia. Yo, por ejemplo, he sido discípulo de mi abuelo, ya fallecido hace mucho tiempo. Yo andaba ayudándoles de chiquito a él y a mi papá, que es curandero, cura con plantas".En esos tiempos se iban a hacer las ceremonias "a los cerros, que nosotros llamamos achachilas, huacas, apus. Ahí pasábamos las mesas [de q'oa], que es una ofrenda, una invitación. Es como prepararles un chicharrón digamos, un plato muy especial, pero a entidades espirituales", las cuales reciben con agrado el obsequio. "Como retribución recibimos beneficios", aseguró.Además de la experiencia, un amauta debe tener una energía espiritual muy especial, contó el amauta. "Hay una fuerza que cada uno tiene. Qhamasa la llamamos. Es una fuerza espiritual que puede uno desarrollar".Y explicó que hay otras fuerzas, "como el chimpu, que es mucho más avanzada que la qhamasa. Por ejemplo, en Japón a este chimpu lo llaman ki. Ellos están muy avanzados, porque muy profundamente lo estudian y lo aplican. Es una fuerza especial que solo tienen algunas personas".Quien posea este tipo de energía "tiene capacidad de curar, o tal vez de destruir. El solo hecho de poner la mano en la persona que tiene este chimpu puede aliviar el dolor, o a veces curar", sostuvo el sabio de los Andes.

