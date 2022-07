https://mundo.sputniknews.com/20220729/reino-unido-sigue-el-guion-antirruso-y-reconoce-que-piensa-en-un-nuevo-orden-para-el-mundo-1128807662.html

Reino Unido sigue el guion antirruso y piensa en un "nuevo orden" mundial

En medio del conflicto en Ucrania y el cerco de la OTAN a las fronteras rusas, el consejero de Seguridad Nacional del Reino Unido, Stephen Lovegrove, asegur贸... 29.07.2022, Sputnik Mundo

Como si se tratase de un seguimiento puntual a la doctrina del ide贸logo antirruso Zbigniew Brzezinski, el hombre clave para la seguridad del Reino Unido ha dado un discurso en Washington D.C. que pone de manifiesto el pensamiento polarizador de Occidente. Por un lado, dijo, est谩 el mundo de los Estados libres y democr谩ticos, como Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE). Por otro, dijo, el de las "potencias agresivas" que son Rusia, China, Ir谩n y Corea del Norte. Otra frase pronunciada por el consejero de seguridad del Reino Unido fue la siguiente: "Lo que est谩 ocurriendo en Ucrania es, tambi茅n, una manifestaci贸n de un conflicto mucho m谩s amplio que se est谩 desarrollando sobre el sucesor del orden internacional posterior a la Guerra Fr铆a". Esta idea tambi茅n fue planteada por Zbigniew Brzezinski en su libro El gran tablero mundial. La supremac铆a estadounidense y sus imperativos geostrat茅gicos, publicado en 1997, seis a帽os despu茅s de la disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, el momento perfecto para que Washington se planteara de qu茅 forma retomar铆a el control mundial, seg煤n explic贸 a Sputnik Ana Teresa Guti茅rrez del Cid, internacionalista de la Universidad Aut贸noma Metropolitana de M茅xico (UAM) con especialidad en Europa del Este en distintos recintos acad茅micos de Ucrania. Stephen Lovegrove asegur贸 que, en estos momentos de crisis entre Kiev y Mosc煤 en Europa del Este, el mundo est谩 ingresando a una "nueva y peligrosa era de proliferaci贸n", en la que los avances tecnol贸gicos incrementan "el potencial de da帽o de muchos sistemas de armas que actualmente est谩n m谩s disponibles que antes". Reino Unido ha sido uno de los pa铆ses, junto con Estados Unidos, que m谩s han apoyado militarmente al Gobierno de Volod铆mir Zelenski en su lucha contra las fuerzas armadas rusas, que desde hace cinco meses realizan una operaci贸n militar especial en defensa de sus propios intereses y en contra del que el Kremlin ha calificado como un expansionismo de la OTAN. En julio de 2014, Brzezinski propuso lo mismo en un art铆culo publicado en Atlantic Council. Su art铆culo se titul贸: "Occidente debe armar a Ucrania". "Si hay que apoyar a Ucrania para que resista, los ucranianos tienen que saber que Occidente est谩 dispuesto a ayudarles a resistir. Y no hay raz贸n para ser reservado al respecto. Ser铆a mucho mejor ser abierto y comunicarle a los ucranianos y a quienes puedan amenazar a Ucrania que, si los ucranianos resisten, tendr谩n armas. Y les proporcionaremos algunas de esas armas antes de una invasi贸n", se帽al贸 el ide贸logo antirruso y exconsejero de seguridad del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981).Era m谩s segura la Guerra Fr铆aEl consejero de Seguridad Nacional del Reino Unido, Stephen Lovegrove, habl贸 sobre la falta de di谩logo entre Occidente y Rusia y China, un acuerdo que es absolutamente necesario si no se quiere llegar a un conflicto nuclear de proporciones may煤sculas.Aunque la Guerra Fr铆a se vivi贸 en un mundo polarizado ideol贸gicamente y marcado por constantes amenazas nucleares, la situaci贸n actual es mucho m谩s compleja, ya que los mecanismos de acuerdos no han logrado terminar con las diferencias de un mundo multipolar donde Rusia, China, Ir谩n y Corea del Norte conforman un bloque opuesto al de Estados Unidos y sus aliados de la Uni贸n Europea (UE). El tambi茅n exsecretario permanente del Ministro de Defensa brit谩nico no descart贸 que el conflicto en Ucrania y los distintos enfrentamientos b茅licos que suceden alternamente en el mundo avancen hacia una etapa nuclear. "As铆 que la cuesti贸n aqu铆 es c贸mo restablecer la estabilidad estrat茅gica para la nueva era, encontrando un equilibrio entre una complejidad sin precedentes para que no se produzca un colapso hacia un conflicto incontrolable. El nuevo Concepto Estrat茅gico de la OTAN establece la direcci贸n sobre la que debemos construir ahora", detall贸. En tiempos de la Guerra Fr铆a, dijo, se logr贸 una "estabilidad estrat茅gica" gracias a la disuasi贸n y el control de armamentos. "Pero debemos ser sinceros: la estabilidad estrat茅gica est谩 en peligro", advirti贸.

