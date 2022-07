https://mundo.sputniknews.com/20220727/las-fotos-de-zelenski-son-una-falta-de-respeto-a-las-victimas-del-conflicto-en-ucrania-1128763318.html

"Las fotos de Zelenski son una falta de respeto a las víctimas del conflicto en Ucrania"

"Las fotos de Zelenski son una falta de respeto a las víctimas del conflicto en Ucrania"

Las crisis bélicas y geopolíticas como un espectáculo. Ese es el tema del debate que se ha abierto a partir de la publicación de una serie de fotografías de... 27.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-27T22:58+0000

2022-07-27T22:58+0000

2022-07-27T23:07+0000

internacional

rusia

ucrania

volodímir zelenski

kiev

vogue

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1128766329_0:50:1600:950_1920x0_80_0_0_19f97537afd6aaa9980b26e048683d7d.jpg

Los rostros del presidente de Ucrania y la primera dama lucen intactos. Las fotografías son prácticamente perfectas. La luz, la composición, la perspectiva. Y es de esperarse: la autora es Annie Leibovitz, la gran reina de la imagen. Si nadie supiera quiénes son, se pensaría que son un par de modelos más de la revista de moda más popular del mundo. Pero el rostro de Volodímir Zelenski es casi regla en cualquier plataforma desde el pasado 24 de febrero, cuando estalló el conflicto en Ucrania. TikTok, YouTube, Twitter, Instagram y los medios de Occidente. Todas las plataformas son ideales para quien ya está acostumbrado a las cámaras: el actor devenido en jefe de Estado. Las reacciones en el mundo han sido ambivalentes. Expertos consultados por Sputnik dejan ver las dos caras de la moneda. Por un lado, hay quienes defienden la romantización de un conflicto complejo por naturaleza, con un contexto histórico difícil de entender a la primera escucha; aseguran que es una estrategia de comunicación válida para que los reflectores sigan puestos en Ucrania, donde el ejército ruso lleva a cabo una operación especial desde hace cinco meses. En cambio, hay quienes critican que se trata de una propaganda frívola que le falta el respeto a las víctimas del conflicto y que no obedece a una línea de comunicación ética de parte de Kiev. La aparición de Zelenski y Zelenska en la revista Vogue no es una sorpresa, dice la experta. Desde el minuto uno en que se iniciaron las tensiones entre Kiev y Moscú, el presidente de Ucrania se ha encargado de mediatizar todo. Apenas llevaba unos días el conflicto cuando, recuerda, Zelenski se convirtió en toda una celebridad en TikTok. Al mismo tiempo, la narrativa de los medios occidentales apuntalaba el carácter de héroe solitario que defiende a su pueblo de amenazas externas. ¿Glamour o falta de ética?Una parte del reportaje publicado en Vogue dice así: "En Ucrania, decenas de miles de mujeres han estado en el frente, incluso en combate, y el papel de Zelenska se ha ido orientando cada vez más hacia la diplomacia de primera línea". Enseguida, Olena Zelenska aparece en una imagen glamurosa, de estética sombría, entre las ruinas de lo que parecía ser un avión y acompañada de varias soldados mujeres ucranianas. Las militares miran imperturbables hacia diferentes direcciones, como las modelos que desfilan en las Semanas de la Moda. La primera dama, ataviada con un abrigo azul casi perfecto, hecho a la medida, y una melena aparentemente despeinada, mira hacia el horizonte en el aeropuerto Antonov de Hostómel. Sin embargo, detrás de estas imágenes, asegura, hay una estrategia de comunicación bien pensada que va más allá de la banalización del conflicto. Aparecer en Vogue, dice, es una forma de mantener a Ucrania en la agenda de todos los medios y organismos internacionales. "El presidente [Zelenski] supo muy bien qué ganaba y qué perdía con la publicación", observa la directora de la agencia Comunicación Spread. Vogue, revista de moda y estilo de vida fundada en Estados Unidos en 1892, siempre ha estado acostumbrada a mostrar los protagonismos de los tiempos. No importa si se trata de un conflicto internacional, una ola de discriminación o una lucha racial: la línea editorial de Vogue, apunta Ramírez, siempre ha ido de la mano de una agenda internacional bien marcada. Por eso han aparecido rostros como los de Malala Yousafzai, activista pakistaní quien sufrió atentados cuando tenía sólo 15 años. "Está claro para ellos [Vogue] lo importante es tener las caras del momento en la portada, vender y, por supuesto, trascender". Lujo en el país más pobre de EuropaSegún datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Ucrania es el país más pobre de Europa. Su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es el más bajo de la zona: cada ucraniano gana al unos 4.960 dólares al año, menos que en otras naciones como Armenia, Moldavia o Georgia. Y mucho menos que en Francia o Alemania, dos de las economías más fuertes del viejo continente. El hecho de que Ucrania sea uno de los países más rezagados e infestados por prácticas corruptas también levantó críticas al protagonismo de Zelenski y su esposa en Vogue, una revista que, históricamente, ha estado dirigida a un público de alto poder adquisitivo cuyos intereses giran en torno a la moda, el estilo de vida, la belleza, el lujo y el arte más elitista. El objetivo, sin embargo, no es generar un debate sobre la ética de los medios o los mandatarios, sino mantener el conflicto en Ucrania como parte de la agenda pública global. Y qué mejor que el uso de recursos digitales y el talento de artistas como Annie Leibovitz para conseguirlo, afirma. "Es un acierto estratégico para mantener viva la conversación acerca de Ucrania y que no se vuelva un mero paisaje. No sé si esta estrategia le agrega a Zelenski valor como líder mundial, pero al menos se logra captar la atención sobre el tema", agrega Flores Thomas, CEO de la agencia de comunicación estratégica, Altazor Intelligence. "El trabajo de Leibovitz es extraordinario, son imágenes que le darán la vuelta al mundo, pero también es cierto que la marca Vogue trae valencias de lujo y banalidad que quizá chocan con la tragedia humana de la guerra", concluye.

https://mundo.sputniknews.com/20220718/los-3-factores-por-los-que-eeuu-podria-dejar-de-patrocinar-a-zelenski-1128432609.html

https://mundo.sputniknews.com/20220709/reino-unido-podria-perder-interes-en-ucrania-tras-la-renuncia-de-boris-johnson-1128022544.html

https://mundo.sputniknews.com/20220721/rusia-turquia-e-iran-consolidan-lo-innegable-el-mundo-ya-no-es-controlado-por-eeuu-1128560240.html

ucrania

kiev

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

rusia, ucrania, volodímir zelenski, kiev, vogue, 💬 opinión y análisis