"Es irresponsable enviar a Ucrania 40.000 millones de dólares en armas que no sabemos cómo se usan"

Es irresponsables enviar más de 40.000 millones de dólares en equipo militar que no se sabe dónde está ni para qué es usado, afirmó Mike Wats, congresista... 28.07.2022, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

control de armas

ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania

"Creo que es irresponsable destinar 40.000 millones de dólares en equipo militar que no sabemos cómo está siendo usado o dónde está. Me recuerda lo que hicimos en Afganistán cuando les dimos 80.000 millones que ahora están en las manos del enemigo", declaró el legislador en entrevista para Fox News, tras una visita que realizó a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodimir Zelenski.Las alertas por el destino del equipo militar que EEUU ha enviado a Ucrania, a través de Polonia, comenzaron a surgir esta semana, luego de que empezó a circular información en la que se afirma que el armamento ya llegó al mercado negro.Al respecto, Mike Watz se dijo preocupado por la poca vigilancia que se ha dado al envío de tanques, rifles de asalto y municiones a Ucrania, pues se trata de armas compradas con dinero de los contribuyentes estadounidenses.El congresista refirió que Zelenski siente que Europa "no ha cumplido con lo prometido" y básicamente depende de la ayuda militar de EEUU, por lo cual considera que su país está apoyando una "derrota lenta" de Ucrania que, en todo caso, terminará en un "empate".Según fuentes consultadas por The Financial Times, existe bastante evidencia de que el equipo militar enviado desde EEUU a Ucrania (cuyo valor asciende a 10.000 millones de dólares) ya circula en el mercado negro por falta de supervisión y vigilancia una vez que desembarca en Polonia.Dicha situación también ya fue criticada por parte de Rusia, cuyo fiscal general ruso, Ígor Krasnov, confirmó la información sobre la circulación de las armas occidentales suministradas a Ucrania en el mercado negro.Esta situación ya fue atendida por la Unión Europea, quien ya impulsa la creación de un Centro de Apoyo para la Seguridad Interna y Control Fronterizo, el cual se encargará precisamente de prevenir y combatir el tráfico de armas enviadas a Ucrania.Por su parte, la subsecretaria de Control de Armas de EEUU, Bonnie Denise Jenkins, declaró que su país "se toma muy en serio la responsabilidad de proteger la tecnología de defensa originaria de EEUU", y aseguró que mantienen "contacto continuo" con Kiev para tratar el asunto."Estamos seguros del compromiso del gobierno ucraniano para salvaguardar de manera apropiada las armas de EEUU", declaró Jenkins en conferencia de prensa, desde Bruselas, hace dos semanas.

