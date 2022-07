https://mundo.sputniknews.com/20220729/orban-insta-a-eeuu-a-negociar-la-paz-con-rusia-para-evitar-caer-en-una-economia-de-guerra-1128826223.html

Orban insta a EEUU a negociar la paz con Rusia para evitar caer en "una economía de guerra"

Orban insta a EEUU a negociar la paz con Rusia para evitar caer en "una economía de guerra"

Europa puede encontrarse en una situación de "economía de guerra" si Bruselas no cambia su política de sanciones hacia Rusia, advirtió el primer ministro de... 29.07.2022, Sputnik Mundo

"La estrategia militar occidental no funciona, ha fracasado. Mientras EEUU crea que esta estrategia militar puede dar resultados, no habrá ningún cambio", afirmó el primer ministro húngaro a tiempo de señalar que sin negociaciones entre Rusia y EEUU hay pocas posibilidades de resolver el conflicto en Ucrania.Añadió que Europa puede encontrarse en una situación de economía de guerra para octubre si Bruselas no cambia su política de sanciones.Orban agregó que las sanciones de la UE supuestamente iban a desestabilizar a Rusia, pero está ocurriendo lo contrario, el mundo entero no se unió contra ella.Compra de 700 millones de metros cúbicos adicionales de gas rusoHungría espera comprar una cantidad extra de gas ruso, adelantó Orban.El primer ministro también aseguró que habrá suficiente gasolina en Hungría durante el próximo invierno boreal. El mayor problema ahora, según Orban, es que el gas se está encareciendo y los precios de mercado fluctúan mucho.El 26 de julio, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a reducir su demanda de gas en un 15% con respecto a su consumo medio correspondiente a los últimos cinco años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023.El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, comunicó que Hungría votó en contra de una propuesta de la UE para reducir el consumo de gas, calificando el plan de "inaplicable".Sin embargo, el Consejo de la UE especificó ciertas exenciones para los Estados que no están interconectados con las redes de gas de otros países miembros, así como para los Estados cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo y dependen en gran medida del gas para la producción de electricidad.Numerosos países activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por la operación militar en Ucrania anunciada por el presidente Vladímir Putin el pasado 24 de febrero. Esta medida fue tomada luego de que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú, solicitaran ayuda para defenderse y detener el genocidio que cometían las tropas ucranianas en Donbás.Por primera vez, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT y la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central, así como el embargo sobre la importación de petróleo ruso.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones ocasionaron un duro golpe para toda la economía mundial.

