Gremios económicos de Colombia apoyan renegociación de TLC con EEUU

La Agencia Sputnik contactó a varios gremios económicos colombianos y, en general, los productores aseguran que las modificaciones al TLC son necesarias para fortalecer la economía local, la generación de empleo y el aumento en los índices de producción.La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), sector del que viven casi 500.000 familias, señaló a la Agencia Sputnik que es una de las más afectadas por el TLC con EEUU. Colombia importa en promedio 104.000 toneladas de arroz estadounidense por año, y solamente exporta 100 toneladas, una diferencia abismal que repercute en la competitividad en el mercado internacional.Los cereales, el trigo y el maíz continúan en la lista, y los productores colombianos piden con urgencia una renegociación porque denuncian que no hay opciones de vender el producto al exterior. Por ejemplo, el país importa 5,6 millones de toneladas de maíz amarillo por año para la elaboración de alimentos balanceados y para animales."No tenemos capacidad exportadora en cereales, somos netamente importadores y, en ese sentido, ha habido un crecimiento año a año de las importaciones debilitando sensiblemente la producción local. Es necesario porque hay algunos puntos que no quedaron bien negociados; generaríamos 250.000 empleos rurales directos año a año", comentó a esta agencia Henry Vargas, presidente de la Federación de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya.A pesar de que EEUU es el principal socio comercial del sector de confecciones de Colombia, pues representa 48% de las exportaciones, el gremio productor también apoya una futura renegociación para que las ventas al exterior aumenten y se duplique la generación de empleo.RiesgosSin embargo, la Asociación Nacional de Comercio Exterior advirtió que una renegociación total traería riesgos para la economía nacional y posibles aumentos de aranceles por parte de EEUU, por lo que planteó que solamente sería positivo modificar algunas condiciones para mejorar el acuerdo y no una reforma total."No vale la pena plantear una renegociación total. La pregunta es qué quiere hacer el próximo Gobierno. Una renegociación es abrir todo, y todo lo que uno quiera modificar hay que pagarlo. Por ejemplo, México abrió todo el acuerdo y lo primero que hicieron fue subirle el componente de agregado nacional para ingresar a EEUU. Miremos qué y cómo se puede mejorar, pero con abrir todo para una renegociación no nos iría bien", manifestó a la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación, Javier Díaz.De igual forma, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) aclaró que, aunque los acuerdos del libre comercio siempre es posible revisarlos para resolver diferencias entre las partes, desde la firma del tratado se especificó que no se podrán hacer modificaciones de tiempos, montos y porcentajes.El Gobierno de Petro, que comenzará formalmente este 7 de agosto, deberá oficializar su propuesta ante EEUU para el inicio de las conversaciones bilaterales.

