Drogas, extradición, Venezuela y TLC: la agenda que Petro abrirá con EEUU

Drogas, extradición, Venezuela y TLC: la agenda que Petro abrirá con EEUU

Una delegación de funcionarios de primer nivel de EEUU está en Colombia para dialogar con Gustavo Petro. 22.07.2022

La Casa Blanca no le pierde pisada al próximo Gobierno de Colombia y, a dos semanas de la asunción de Gustavo Petro como presidente, envió una delegación especial para reunirse con el que será el primer mandatario de izquierda de la historia de Colombia.Según informó el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, la delegación estadounidense está encabezada por Jon Finer, principal asesor adjunto del Gobierno de Joe Biden en materia de Seguridad Nacional. El funcionario también se había desempeñado como director de Planeamiento de Políticas mientras John Kerry fue secretario de Estado (2013-2017), en el último Gobierno de Barack Obama.El grupo de enviados por Washington se complementa con otros funcionarios de primer nivel como Phil Gordon, consejero de Seguridad Nacional de la vicepresidenta Kamala Harris; Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.Una declaración de la Casa Blanca adelantó que los funcionarios se entrevistarán con Petro para tratar asuntos vinculados con el "combate al cambio climático", "el apoyo a la implementación del proceso de paz y el desarrollo rural", un "trabajo conjunto para reducir la violencia en el combate a los grupos criminales" y el "avance equitativo y sustentable del crecimiento económico para los dos países", entre otros asuntos.Pero más allá de la lista oficial de temas a tratar, Washington parece abierta a iniciar cuanto antes un diálogo con el Gobierno de Petro y quien será su canciller, Álvaro Leyva Durán, que también participará del encuentro.Según adelantaron funcionarios estadounidenses al diario colombiano El Tiempo, ya en las primera conversación telefónica entre Petro y Jon Biden el Gobierno de EEUU había marcado su deseo de iniciar las conversaciones con la nueva administración colombiana "lo antes posible" para, según indicaron, "asegurarnos que nos estemos moviendo de manera coordinada a partir del 7 de agosto".Las declaraciones de funcionarios estadounidenses al diario colombiano confirman que para Washington la relación con Colombia "ha sido crítica no solo por sus intereses nacionales sino para el hemisferio".Incluso, los funcionarios norteamericanos se muestran abiertos a "discutir cualquier cosa que sea una prioridad para el presidente electo".Por eso, más allá de los temas que EEUU lleva en la agenda, se espera que el encuentro tenga algunos puntos centrales en debate, como la política de lucha contra las drogas, la relación con Venezuela, la posibilidad de renegociar un Tratado de Libre Comercio y hasta restringir las condiciones para extraditar ciudadanos colombianos a EEUU.Combate a las drogas: una visión diferenteLa lucha contra las drogas será uno de los puntos en que los dos gobiernos deberán ponerse de acuerdo. Ya desde la campaña, Petro fue crítico con la política de 'guerra contra las drogas' implementada en las últimas décadas en Colombia con el aval de Washington, ya que no logró reducir el mercado de la cocaína en el país ni atenuar sus impactos en la criminalidad.Incluso, Petro se ha mostrado contrario al prohibicionismo y se mostró favorable a dar pasos hacia la legalización del cannabis, de forma de reducir el mercado ilegal y aprovechar las potencialidades del cannabis medicinal e industrial.Según El Tiempo, los funcionarios estadounidenses consideran que pueden abrir un diálogo con Petro en pos de "un enfoque holístico que tenga el cuenta el sustento de vida en el campo y las actividades ilícitas".Extradición de colombianos a EEUUVinculado al abordaje del narcotráfico, el medio El Colombiano añade que Petro también quiere poner sobre la mesa las condiciones en que los colombianos son extraditados a jurisdicción estadounidense. De acuerdo a ese medio, la intención de Petro es que los criminales colombianos solo sean extraditados en caso de incumplimiento o reincidencia en Colombia, ya que su intención es que los delincuentes paguen sus crímenes prioritariamente en territorio nacional.Esa filosofía cobró más fuerza en Petro tras la extradición a EEUU del líder del Clan del Golfo conocido como alias 'Otoniel', que fue enviado a una Corte de Nueva York para responder por crímenes, aún cuando se había mostrado afín a colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).TLC entre Colombia y EEUULos medios colombianos insisten en que para el Gobierno electo de Colombia, la discusión de un TLC entre Colombia y EEUU es uno de los objetivos. Sin embargo, puede que no haya avances en el encuentro con la delegación enviada por Biden, ya que los enviados responden más a intereses de seguridad que comerciales.De hecho, la declaración hecha a El Tiempo deja en claro que "cualquier conversación que se refiera al TLC será liderada por el representante comercial de EEUU".La relación con VenezuelaUno de los puntos fuertes de la relación entre Petro y el Gobierno de Biden es el vínculo con el Gobierno de Nicolás Maduro. Según los representantes estadounidenses, Washington ya no buscará que Colombia reconozca al opositor Juan Guaidó como titular del Gobierno sino que abogará porque Maduro y la oposición regresen a los diálogos iniciados en México, con la intención de que haya "elecciones libres y justas" en el país.

