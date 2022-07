https://mundo.sputniknews.com/20220728/pekin-promete-respuesta-adecuada-a-washington-en-mar-de-la-china-meridional-1128788470.html

Pekín promete respuesta adecuada a Washington en mar de la China Meridional

Pekín promete respuesta adecuada a Washington en mar de la China Meridional

28.07.2022

Pekín promete respuesta adecuada a Washington en mar de la China Meridional Pekín promete respuesta adecuada a Washington en mar de la China Meridional

Pekín culpa a Washington por militarizar región del mar de la China Meridional y promete dar respuesta adecuadaEs bien sabido que los chinos no están para bromas y si prometen algo, lo cumplen. Así, Pekín anunció –a través de la Administración de Seguridad Marítima del país– que planea llevar a cabo ejercicios militares en áreas designadas del mar de la China Meridional este viernes y el sábado.El paso de cualquier embarcación que no esté asociada a estas actividades estará prohibido, advirtieron dichas autoridades. El anuncio se produce luego de que Pekín expresara este miércoles su preocupación por la militarización del mar de la China Meridional por culpa de EEUU.La 'justicia' europea autoriza censurar medios rusos cuando les dé la ganaEl Tribunal General de la Unión Europea acaba de confirmar el 'derecho' de las autoridades comunitarias de censurar los medios de comunicación siempre y cuando les dé la gana. Es así como puede interpretarse su fallo en respuesta a la demanda presentada por la cadena rusa RT de anular la prohibición de sus contenidos en los países del Viejo Continente.Se lee en la sentencia que "las medidas restrictivas" contra los medios internacionales rusos son "adecuadas y necesarias", donde la censura impuesta por la Comisión Europea obedece a "una seria amenaza a la paz" que constituye Rusia, así como sus supuestas violaciones de derechos humanos, al tiempo que sus medios "apoyan la agresión militar" del Kremlin contra Ucrania, según los jueces del segundo tribunal más importante de Europa."Ya los latinoamericanos no comen cuentos sobre Rusia"Un desbordante hartazgo por los cuentos antirrusos de EEUU.En declaraciones a Sputnik, Callaci manifestó que la reciente negativa de los países del Mercosur a ofrecer su tribuna al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, constituyó una contundente muestra del rechazo a la estrategia antirrusa de Occidente, rompiéndose el guion de la Casa Blanca que buscó utilizar a su títere para provocar un distanciamiento entre Rusia y Latinoamérica.El programa La Otra Canción busca recuperar la música popular de México a toda América Latina"La Otra Canción, cuándo vienes a cantar a la casa". Es el nuevo proyecto de El Mastuerzo, leyenda de la música protesta y de izquierda mexicana. El artista invita a escuchar y sentir la música popular de quienes tienen pasión por describir la vida mediante melodías que llegan al corazón, pero sobre todo, que no tengan un valor comercial que llegue a deteriorar el espíritu humano.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

