El Mercosur le niega a Zelenski dar un mensaje durante la cumbre por "falta de consenso"

ASUNCIÓN (Sputnik) — El Mercado Común del Sur (Mercosur) no va a dialogar con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró el vicecanciller paraguayo... 20.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-20T18:00+0000

2022-07-20T18:00+0000

2022-07-20T18:18+0000

américa latina

mercosur

volodímir zelenski

uruguay

paraguay

📈 mercados y finanzas

"El Mercosur toma sus determinaciones por consenso y no lo hubo para poder tener esa comunicación. Ya se le comunicó a Ucrania que no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con Zelenski", dijo Cano en conferencia de prensa, en el marco de la cumbre del bloque, que se celebra en la capital paraguaya.Según detalló el 6 de julio el canciller paraguayo, Julio César Arriola, Zelenski solicitó dirigir un mensaje a los presidentes de los países miembros del Mercosur durante la cumbre que se celebra en Paraguay, país que ejerce la Presidencia Pro Tempore del bloque.El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, manifestó que consultará con sus pares ya que las decisiones en el bloque se toman por consenso.Mercosur acuerda reducción del arancel externoEl Consejo del Mercado Común del Mercosur acordó la reducción del arancel externo en un 10% y concluyó el tratado de libre comercio con Singapur, informó el vicecanciller.Cano sostuvo que la reducción del arancel externo estará implementada cuando todos los países lo hayan incorporado a su ordenamiento jurídico.Afirmó que se logró una actualización del reglamento para la solución de controversias y aseguró que se realizaron avances en la conformación de un centro de mediación para disputas del sector privado.Paraguay cree que Uruguay tiene una "vocación integradora" El Gobierno uruguayo tiene una "vocación integradora" a pesar de que hay una "sutil diferencia" en el Mercosur por el inicio de las negociaciones por un tratado de libre comercio con China, apuntó Cano.El vicecanciller expresó que el sistema multilateral no está avanzando como hubiesen querido, "particularmente para los países exportadores de alimentos", pero que apuestan a los acuerdos multilaterales como el acuerdo con Singapur.En ese sentido, anunció que se concluyó un tratado de libre comercio con Singapur.Las declaraciones de Cano sucedieron durante la cumbre del Mercosur, que se realiza el 20 y 21 de julio en Luque.El bloque está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela actualmente suspendido y Bolivia en proceso de adhesión.El Mercosur cuenta desde 1995 con un arancel externo común, que por lo general implica el cobro del 12,5% del valor del producto que quiere ingresar, pero puede llegar hasta 35% como máximo.El 18 de julio el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció que su Gobierno comenzó de manera formal la negociación con China para un TLC, luego de que el análisis de factibilidad dio una "conclusión positiva".Las negociaciones entre Montevideo y Pekín generaron molestias en algunos de los socios del grupo, especialmente Argentina, por considerar que los países miembro no pueden firmar acuerdos comerciales de forma unilateral.Sin embargo, Lacalle Pou afirmó en conferencia de prensa que el derecho internacional vigente habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur.

